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跟川普唱反調！民主黨州長拒派國民兵鎮暴　怒批：只會虛張聲勢

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▲▼ 美國白宮周邊31日晚間持續動亂。（圖／路透）

▲ 美國白宮周邊在5月31日晚間持續動亂。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國「佛洛伊德之死」示威行動持續延燒，川普在2日的一場電話會議中批評各州州長太過於「軟弱」，應該要出動國民兵，鎮壓放火、搶劫等過於激進的示威行動，否則自己就要親自下令。對此包含華盛頓州州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）在內，多名民主黨州黨反對此項提案，拒絕派兵鎮暴。

綜合外媒報導，傑伊表示，示威行動在全美持續一周之後，華盛頓州的國民兵已被調派至西雅圖市、貝爾維尤市（Bellevue）和斯波坎市（Spokane）支援警方。

傑伊進一步指出，在「佛洛伊德之死」之死爆發後，人們必然感到憤怒，雖然必須譴責示威遊行演變成暴力行動的後果，但也不應派遣部隊鎮壓，更進一步痛批川普，在這次的動亂中，只會虛張聲勢，沒有其他任何作為，不斷地證明自己對於總統的不適任。

▲▼華盛頓州國民兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲華盛頓州國民兵駐守在梅西百貨公司。（圖／達志影像／美聯社）

華盛頓州副州長兼國民警衛隊的指揮官Bret Daugherty表示，現在包含放火、搶劫在內的示威行動，比較適合送進監獄服刑，而不應以致命的武力鎮壓，「我們總是依照面臨的危機，調整適當的武裝程度。」

俄勒岡州州長布朗（Kate Brown）也表明，會派遣50名國民兵和100名員警控制波特蘭市（Portland）的示威行動，但國民兵不會有任何武裝，「毫無意義的暴力行為，無法為佛洛伊德之死帶來幫助。」

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