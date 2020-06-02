打過波斯灣戰爭！美軍傳出動精銳部隊「82空降師」　將進駐華盛頓DC

▲美軍傳出出動82空降師，進駐華盛頓DC。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國黑人「佛洛伊德之死」在全美各地引發暴動，至少26個州出動國民兵，總動員兵力達到1.7萬人，跟美軍部署在伊拉克、敘利亞、阿富汗的兵力大致相同，甚至還傳出出動美軍精銳部隊「82空降師」（82nd Airborne Division）進駐華盛頓DC。

▲華盛頓特區示威暴力衝突升級。（圖／達志影像／美聯社）



根據美國右翼新聞與評論網站布萊巴特新聞網（Breitbart News Network）報導，有消息人士透露，五角大廈已經下令82空降師快速反應部隊，進駐華盛頓保衛特區安全，部隊已經開始部署裝備，但相關消息五角大廈尚未公開證實。

消息人士還告訴萊巴特新聞網，來自布拉格堡（英語：Fort Bragg）的第16憲兵大隊也將前往華盛頓，直到騷亂者搶劫商家，汙損國家歷史古蹟，並燒毀距白宮僅一個街區的一座歷史悠久的教堂之後，才開始下令部署到DC。

▲白宮幾乎快被攻陷。（圖／達志影像／美聯社）



川普在周一的記者會上宣布，他正在為騷亂派遣軍事部隊。他強調，「作為總統，我的首要職責是捍衛我們的偉大國家和美國人民。我發誓要維護我們國家的法律，而這正是我將要做的」。

川普補充說，「正如我們所說的，我正在派遣成千上萬的全副武裝的士兵、軍事人員和執法人員，以制止騷亂、搶劫、故意破壞、攻擊和肆意破壞財產」。

82空降師是美國陸軍中最早建立的空降師，成立於1917年8月25日，在現代的歷史上，曾經參與過1991年波斯戰爭、2001年阿富汗持久自由行動（Operation Enduring Freedom）、2003年伊拉克戰爭，在今年1月美軍擊殺伊朗聖城旅指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）少將之後，也再出動82空降師進駐伊拉克，穩定中東局勢。

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