帶動竹山草嶺觀光　2縣長一同會勘提升149乙線道路品質　

▲▼為了帶動南投竹山、雲林草嶺的觀光發展，南投、雲林2縣縣長一同會勘，提升149乙線道路品質工程計畫。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

為了結合竹山、草嶺觀光景點，行銷南投觀光，縣府向交通部爭取前瞻計畫2230萬元改善觀光風景區路面品質，並配合中央及地方路平政策，修復破損嚴重的路面，重新鋪設瀝青混凝土，並要求管線事業單位人手蓋全面下地，預計8月份完工，屆時往來竹山、草嶺的觀光客將有更優質的路面通行。

149乙線北起南投縣竹山鎮內寮，南迄雲林縣古坑鄉外湖，全長約9公里，為中部地區往返草嶺的主要道路，其中起點前約4公里路段禁行甲類大客車，為了發展觀光，縣府去年改善4處髮夾彎，讓道路可供大客車通行，為竹山、草嶺地區帶來許多觀光商機。

為了提升149乙線道路品質，縣長林明溱2日由議員蔡孟娥、縣府工務處長陳錫梧會勘，道路品質提升計畫範圍為0K到5K，全程皆在竹山鎮境內，總長度為5014公尺，核定總經費包括中央補助款約1873萬元、地方配合款約356萬元，將超過9年未重鋪，且已破損不堪的路面重新刨除鋪設。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、工務處長汪令堯、文化觀光處長陳璧君、新聞處長廖淑玲、古坑鄉長沈勝騰及多位民意代表都到場，感謝南投縣政府一項工程，造福兩縣觀光發展的用心。

南投縣長林明溱表示，觀光發展僅著重一個點是不夠的，南投與雲林有許多觀光景點，其中竹山瑞龍瀑布將施作空中步道，突破高低起伏過大的坡道，讓行動不便的民眾也能輕鬆暢遊瀑布景點，搭配草嶺萬年峽谷等景點一起推動行銷，相信兩縣攜手合作，將能帶動觀光產業並促進周邊經濟發展。

雲林縣長張麗善表示，林縣長可說是推動觀光休閒的模範生，149甲線經過20多年來，因坍方無法修復狀況下，連接竹山、草嶺的149乙線，扮演了非常重要的角色，南投縣2度協助改善道路品質，讓草嶺觀光發展風華再現，代表雲林鄉親感謝南投，希望未來兩縣觀光一起帶動，提高觀光效益。

・卸妝迅速方便，下班回家10分鐘就能躺著放空

【更多新聞】

「前山第一城」找到家了！ 2年前摘除的石碑重立竹山公園廣場



登山隊1骨折1累癱...8人受困合歡溪步道 救難隊漏夜打燈架繩助脫困



持長短槍轟民宅13槍！埔里鎮代陳章祺羈押中 檢起訴請求從重量刑