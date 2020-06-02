200隻蝙蝠突「從天墜落」暴斃！躺地不斷抽搐...疑遭高溫「瞬間煮熟腦袋」

▲印度出現200多隻蝙蝠集體暴斃。（示意圖／CFP）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠病毒延燒全世界，有專家學者認為病毒是來自蝙蝠，而近日印度比哈爾邦（Bihar）的阿拉市（Arrah）發生一起蝙蝠集體死亡事件。200多隻蝙蝠從天空墜落集體死亡，每一隻都不斷地抽搐、在死亡邊緣掙扎著，讓當地居民非常害怕。不過，當局進行採檢後推斷，可能是因為溫度過高，導致蝙蝠腦死。

綜合外媒報導，印度阿拉市上（5）月26日出現大量蝙蝠死亡消息，由於近來新冠肺炎疫情延燒，令當地居民非常害怕，擔心感染新冠肺炎，。事發後，當局立刻將蝙蝠埋入地底1.5公尺下，並對該地區進行消毒。有網友拍下蝙蝠躺在地上的影片，影片中，蝙蝠無力的躺在地上抽搐著，雙腿還在掙扎，試圖想要爬行，張著嘴努力的想要呼吸，但卻怎麼樣都無法動作。

Dead bats trigger panic in Gorakhpur's Belghat area, carcasses sent for examination, forest officials say excessive heat https://t.co/uZMV7JctPf pic.twitter.com/gBOFDQn36n — Shiv Aroor (@ShivAroor) May 26, 2020

當地官員庫瑪（Devendra Kumar）進行檢查後表示，蝙蝠的屍體已經被送去檢驗了，從表面來判斷，應該是因為44度的高溫加上缺水導致「腦袋被高溫煮熟」腦死，因為該地區的池塘和湖泊都已經乾涸」，死亡的蝙蝠對於新冠病毒的檢測為陰性，也沒有狂犬病的症狀，詳細的死亡原因需要進一步檢測後才會知道。事實上，蝙蝠熱死的事件不是第一次，日前在印度的戈拉赫布爾的貝爾加特地區，也發現52隻蝙蝠集體死在芒果園當中。

▲蝙蝠垂死掙扎。（圖／翻攝自twitter／ShivAroor）