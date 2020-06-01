沒戴口罩男遭惡警圍毆　「倒地昏迷仍不停手」240萬網震怒...2警停職

▲男子被警察毆打在地後，對方仍不停手。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎疫情持續在印度肆虐，確診案例不斷增加使得警方取締違規更為嚴格。中央邦欽德瓦拉縣(Chhindwara)近來便傳出，一名男子因為沒有戴口罩上街，竟然遭2名警察拿長棒毆打的誇張景象，人被打暈後才被抬上警車。

《今日印度》報導，事件上月發生在欽德瓦拉縣洛迪凱達區(Lodhikheda)的Pipla Naryanwar村，從影片中可看到，一名男子疑似因為上街時沒有戴口罩，被手持長棒的警察不斷毆打，即使人已經被打到倒在地上無力反擊，警察卻沒有要停手的意思。

殘忍畫面上月23日在網路上曝光後立即引發眾怒，點擊次數已超過240多萬人次觀看，警方後來表示，男子由於酒醉有拒捕行為，員警一時失去冷靜才會使用長棒毆打，目前涉案的2名員警東格(Krishna Dongre)與Ashish已被停職接受調查。

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