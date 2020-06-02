「返鄉陪媽媽專車」報名人數曝光！　交大校方澄清：無補助也無介入



▲交大學生會推出「返鄉陪媽媽專車＆車票現金補助」，引發外界的諸多討論。（圖／翻攝交大學生會臉書）

記者陳凱力／新竹報導

國立交通大學學生會針對設籍高雄的學生，推出「返鄉陪媽媽專車＆車票現金補助」，不過因活動時間剛好落在6日高雄市長韓國瑜罷免投票日前夕，也引發外界討論，除了質疑交大學生會政治傾向未中立，還有活動經費來源也引發疑問。

交大學生會2日在臉書發文說明經費來源：對於社會各界對於資金的關注，本次計劃由過往活動收入（如：音樂祭、夜市）來支應，並未使用任何學校補助或學聯會會費，學聯會從未收受任何政治團體的資金，也沒有任何政治團體前來合作接洽，皆是本於為同學服務的出發點，請外界不需多做臆測，特此說明。

交大學生會也表示，此次的「返鄉陪媽媽專車」活動經費使用皆符合學生自治法規，交大學生會曾在年初大選期間，舉行過「返鄉投票專車」活動，鼓勵學子返鄉投票，此次同樣也是為了鼓勵公民參與，降低同學回鄉門檻，而且活動使用對象也未限制年紀，此次返鄉專車中，更有多位未滿20歲、無法行駛罷免權的學生，據了解，此次的「返鄉陪媽媽專車」截至2日中午為止，報名人數約去程60、返程5，預估總計人數應該在百人內。

而針對學生會發起「返鄉陪媽媽專車」活動，交大校方則表示，「返鄉陪媽媽專車」為學生自發活動，校方並無補助也不予介入，但仍會提醒學聯會注意法規問題，不要觸法。

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