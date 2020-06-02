孫大千提三點痛批民進黨：憑什麼重新奪回高雄

▲孫大千、韓國瑜。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免投票案倒數4天，前國民黨立委孫大千一連數日在臉書發文反罷韓。孫大千2日再嗆罷韓是一場「披著公民運動外衣的血腥政治鬥爭」，民進黨2018年九合一大選輸掉高雄市不僅沒有反省，還利用高雄市民重新奪回執政權。

「罷韓案的核心目的只有一個，就是民進黨想要利用高雄市民的仇恨心理，重新奪回高雄市的控制權」。孫大千直批罷韓是一場「披著公民運動外衣的血腥政治鬥爭」還點出民進黨在幕後推波助瀾罷韓的3點不正當。

孫大千指出，第一，罷韓投票是一場利用罷免制度低門檻的瑕疵，所進行的政治復仇行動，將會為台灣的民主政治樹立惡例；第二，民進黨就是因為過去10年在高雄毫無建樹、爭議連連，所以在市長選舉時失去了政權，事隔不到2年，既沒有反應、改進，憑什麼重新奪回高雄呢？

孫大千透露第三點，民進黨一旦取回高雄市的控制權，將會更加助長其一黨獨大的囂張態勢，到時候，全台灣沒有任何一個政黨，或者是任何一位政治人物，有能力加以制衡。

孫大千附圖提醒「非民進黨執政的縣市長注意」，罷免韓國瑜之後，下一個可能就是你。

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