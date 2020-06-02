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666投票日倒數4天…罷韓真的好嗎？網分析「驚人後果」：比請假選總統嚴重

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▲▼梓官農損韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

▲距離罷免高雄市長韓國瑜投票日只剩4天！（圖／記者洪正達攝）

地方中心／綜合報導

距離666罷免高雄市長韓國瑜投票日僅剩4天！對此，挺韓粉專《韓黑父母不崩潰》卻指出，若韓國瑜真的被罷免，高雄市恐怕會出現「一段空轉過程」，比市長當初請假三個月還嚴重。

《韓黑父母不崩潰》認為，憑心而論，韓國瑜除了請假三個月去選總統這件事，讓市民無法接受，直言「真的有做出破壞高雄進步或是貪贓枉法的事情嗎？前朝一堆爛賬，大家都能接受，為什麼無法原諒市長請假？」，還說這段期間高雄的市政甚至是毫無間斷的進行著。

▲挺韓粉專（圖／翻攝臉書）

▲挺韓粉專提出罷免韓國瑜可能出現的後果（圖／翻攝臉書）

《韓黑父母不崩潰》表示，假設韓國瑜被罷免，高雄其實無法恢復平靜，「市長在公告當日便必須離職，包括三位副市長及各局處都必須同時離開，再由行政院派代理市長，代理市長再重新聘任副市長及各局處首長。而三個月內進行市長補選，再由新任市長，再派任新的副市長及各局處首長，也就是高雄必須面臨一段空轉的過程，市府團隊還得重新磨合才能上軌道，直言「這不是比市長當初請假三個月還嚴重嗎？」

《韓黑父母不崩潰》最後向罷韓團體喊話，「罷免團體你們只想罷免韓國瑜，那下個市長你們保證會更好嗎？你們有提出比韓國瑜更好的人選嗎？如果選出的市長又不如你們的意，是不是要再來發動罷免？高雄是不是永無寧日了呢？」，呼籲大家摸著良心回答，「不要因為討厭韓國瑜而去抹殺了所有市府團隊的努力！」


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