高市民進黨部動起來催票！發百萬封簡訊還不夠…議員再加碼「這幾招」



▲主委趙天麟拜會高雄市議會民進黨團 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷免投票倒數4天！新任民進黨高雄市黨部主委趙天麟2日拜會民進黨高雄市議會黨團，並協商6月6日罷韓投票當日黨團公職人員配合事項，投票前最後一周，民進黨高雄市黨不僅發出104萬封簡訊、5萬封實體信件、宣傳車與舉辦座談會，更將於當天建立「緊急應變小組」，各議員還會還會派人至舊的投票所，指引民眾至新的投票所。





▲主委趙天麟拜會高雄市議會民進黨團 。（圖／記者洪正達攝）

新任民進黨高雄市黨部主委趙天麟2日拜會民進黨高雄市議會黨團，商討有關罷韓投票當天相關事宜，除了除了發出104萬封簡訊和寄出5萬封給黨員的一封信，也將在投票當天早上7點到4點，於民進黨高雄市黨部成立緊急應變小組，由兩位以上議員值班接電話，以及律師團從旁來協助，若是民眾投票過程被干擾、監視、暴力對待，可以緊急打專線反應，即時請選監人員和警方來協助。

▲民進黨部主委趙天麟拜 。（圖／記者洪正達攝）

除此之外，民進黨議員康裕成表示，這次選舉高雄共有1823個投票所，大概有3百個投票所有換過地方，怕屆時有些人會跑錯地方，因此每位議員「認養」舊投票所，安排志工或工作人員在場指引，引導民眾去新的投票所；另外，投票當天每位民進黨議員服務處都會正常營業，現場準備新舊投票所對照表，提供選民了解。

市議員陳致中也建議在關鍵的最後幾天，黨部可以規劃跟罷韓團體分進合擊去宣傳，讓更多市民可以更勇敢出來投票，趙天麟說會立即進行緊急規劃，用最適切方式邀請議員來參加，鼓勵市民出門投票，希望藉著投票率，彰顯高雄人對於民主價值的堅持。