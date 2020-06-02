「振興不用等到7月中旬」　民眾黨籲三倍券提前至端午連假發放

▲民眾黨團回應振興券記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院2日宣布振興券措施，正式定名為「三倍券」，每人支付1000元可換3000元的三倍券，規劃自7月15日起使用至12月底。台灣民眾黨下午召開記者會，呼籲振興不用等到7月中旬，端午節就是最佳時機，呼籲提早發放。

針對政院規劃民眾可持健保卡至郵局購買三倍券，或透過網路預購並於四大超商取貨。民眾黨質疑，此政策有無跟基層的執行單位進行協調溝通，從讀卡、操作系統、拔卡，再加上其他行政程序，要領到振興券需要花多久時間，是否會再重演大排長龍的亂象？

與會的民眾黨立委邱臣遠直言，政府從酷碰券演進到振興券，不只浪費了三個月，而且施政根本脫離現實，缺乏「時間成本」及「行政成本」概念，才會設計出如此繁瑣的方案。對於振興三倍券將於7月1日起預購，15日起使用，邱臣遠認為，很多中小企業、商家殷殷期盼振興券很久，呼籲振興不用等到7月中旬，「端午節就是最佳時機」。

邱臣遠也提到，新住民配偶只要有居留證就可以領三倍券，民眾黨團表示支持，只不過新住民國籍多，各種居留證加起來至少就有6種，對於新住民的居留證身份又要由誰來負責確認，若後續衍生相關問題，會不會由基層人員來承擔責任？憂心日前萬元紓困之亂的身份認定問題重道覆轍。

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