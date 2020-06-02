蔡壁如勤下高雄布局補選？柯文哲：她是跟國民黨立委去

記者陳家祥／台北報導

罷韓投票即將在6月6日登場，挺韓、罷韓兩陣營動作不斷。台北市長柯文哲2日在議會備詢時，被問到議員李傅中武直言蔡壁如多次下高雄，「蔡壁如整裝，等著6月6日後準備來選高雄市長」，柯反駁，指蔡最近去高雄是跟國民黨立委去高雄市政府，「拜託，她不是自己去」。

▲柯文哲赴議會市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

國民黨議員李傅中武質詢時問柯文哲，對於6月6日的態度是罷韓、挺韓、隔岸觀虎鬥、落井下石？強調2018年市長選舉，當時與柯文哲仍關係交好的韓國瑜，一次都沒上來台北跟丁守中合體，「當時選情你多麼艱困，韓流威力多強大，只要韓國瑜上來輔選，現在站在前面的絕對不是柯文哲而是丁守中」。

李傅中武問到，現在6月6日罷韓，難道你不想表態？政黨政治不是無情，反觀韓國瑜對你有情有義，表個態吧？柯文哲說，講過很多遍，這是必考題有標準答案，「就是說事情走到這地步，由高雄市民自己決定，所以我的選項都不在那4個裡面」，也不要說隔岸觀火，就是沒有介入，落井下石是不會啦。

「市長，你現在身兼民眾黨主席，為了政黨政治利益。」李傅中武接著說，蔡壁如假日常往高雄跑，跟一些地方人士頻頻碰面，也在高雄設立聯合服務處，「蔡壁如不是高雄人，勤跑高雄，司馬昭之心人人皆知」，就是整裝，等著6月6日後準備來選高雄市長，「如果今天你不表態，枉費韓國瑜跟你好交情」。

柯文哲強調，蔡壁如去高雄是為了屏東崁頂鄉選舉，不是為了高雄市長選舉；柯還說，她（蔡壁如）最近去高雄是跟你們國民黨立委去高雄市政府，「拜託，她不是自己去」。

至於自己對罷韓的態度？柯文哲說，「我不用講」。李傅中武接道，「你不用講我就知道？代表你是挺韓國瑜，好，我了解了」。