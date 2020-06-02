防三倍券鑽漏洞「退貨兌現」！家樂福不給錢只退券　好市多、全聯研擬中

▲三倍券使用方式出爐傳民眾想以退貨兌現。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

記者蕭筠／台北報導

後疫情時代來臨，行政院今（2）日公布「振興三倍券」使用方式，民眾可用1000元買到一本3000元的現金券，全台2300萬人、15萬有居留權配偶都可領，並預計在7月15日正式上路。看準商機，各大通路、超商正在規劃相關活動搶客，但傳出有民眾鑽漏洞計畫運用賣場退貨機制，先消費後再套現引發爭議，對此，各大賣場也有因應之道。

▲行政院2日公布振興三倍券使用方式。（圖／行政院提供）



7月15日起三倍券正式上路可使用至12月底，包括百貨、餐廳、賣場、車票通通都可以用，只有不可用於電商網購、繳稅、儲值、罰款、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券儲值等，而想領到實體票券者可在超商、郵局購買，超商7月1日開放預購、7月15日開始領券，郵局則是15開放購買，至於信用卡、電子票證及行動支付3種非實體券，同樣都是7月1日開始綁定，7月15日開始累積消費滿3千回饋2千。

不過三倍券使用方式一出爐，就有民眾傳出想以賣場退貨機制兌換現金。對此，家樂福公關經理林夢紹表示，目前仍在討論退貨制度，但根據以往經驗，刷卡付費也是以刷退為主，用禮券支付要退貨也是以禮券、禮物卡，因次若是使用三倍券也會以券退費，且付款方式都會註記，再加上有發票可做防範工作，「比較不擔心這個問題。」

好市多行銷企劃部副總經理王友玫則說，目前仍在瞭解三倍券使用規範，會依據規定公布實際作法，而全聯、愛買則表示正在研擬當中，未有明確規定。至於使用三倍券消費相關活動部分，多數業者仍在討論當中，全聯預計預計6月中旬公布，其他業者未給予公佈時間。