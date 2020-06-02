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新北金山三和國小攜手幼園傳承　畢業前種下家鄉地瓜學習延續生命美好

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▲ 新北金山三和國小攜手幼園傳承 畢業前種下家鄉地瓜學習延續生命美好。（圖／新北市三和國小提供）

▲ 新北金山三和國小攜手幼園傳承，畢業前種下家鄉地瓜學習延續生命美好。（圖／新北市三和國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區三和國小位於陽明山腳下，2020年所屬附設幼兒園以「作伙來呷飯」為主題，結合國小畢業系列活動，2日由六年級的學長姐帶著幼兒園的學弟妹們一起牽手下田種地瓜，在自然的環境中交織彼此的生命經驗，傳承在三和國小的美好學習生活，就如同一起種下去的地瓜一樣，香甜好滋味。

金山地區因地理環境特殊，自1980年開始種植「紅心地瓜」後，種出來的地瓜質地細膩且甜度高，至今已成為金山主要農作物之一，與芋頭、茭白筍併稱「金山三寶」。

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▲ 新北金山三和國小攜手幼園傳承 畢業前種下家鄉地瓜學習延續生命美好。（圖／新北市三和國小提供）

▲ 這次的種地瓜活動，由六年級畢業生高志煌的家長提供田地，並親自示範種植地瓜的方法。

這次的種地瓜活動，由六年級畢業生高志煌的家長提供田地，並親自示範種植地瓜的方法，然後由六年級的學長姐帶著幼兒園的學弟妹先在苗圃上挖溝做畦，接著將地瓜藤以斜插的方式埋入土裡，再一起輕拍土壤，祝福種下去的地瓜順利長大。

六年級江馥君說，每年我都有種地瓜，也已經學會種地瓜了，但今年是第一次帶著那麼小的弟弟妹妹們一起種，有點辛苦，因為他們有時候聽不懂我的話，所以我就蹲在他們旁邊，拉著他們的手挖土、插藤及拍土，帶著他們一起成功種好地瓜，比我一個人自己種還開心。

▲ 新北金山三和國小攜手幼園傳承 畢業前種下家鄉地瓜學習延續生命美好。（圖／新北市三和國小提供）

▲ 跟著大姊姊種地瓜好好玩，等到我到國小一年級的時候就可以挖了。

幼兒園大班生邱苡茜說，跟著大姊姊種地瓜好好玩，等到我到國小一年級的時候就可以挖了，挖出來之後我想要把地瓜烤來吃，一定很好吃。幼兒園大班生高梓棋說，我覺得農夫很辛苦，種地瓜要忍受很大的太陽，還要一直蹲著，我今天種完地瓜後覺得好累，以後我一定好好珍惜我的食物。

幼兒園書萍主任表示，今年幼兒園的主題課程為「作伙來呷飯」，孩子除了參與春分插秧活動、學習米食製作的課程外，這次又利用學校鄰近的地瓜田進行種地瓜的體驗學習，讓孩子有更多機會腳踏田地。

▲ 新北金山三和國小攜手幼園傳承 畢業前種下家鄉地瓜學習延續生命美好。（圖／新北市三和國小提供）

▲ 三和國小擁有得天獨厚的自然環境與富饒的生態資源，長期透過與在地農友的合作。

三和國小校長陳紹賓表示，三和國小擁有得天獨厚的自然環境與富饒的生態資源，長期透過與在地農友的合作，已逐步將友善耕作的理念導入校訂食農課程裡，今日的地瓜種植體驗學習課程，我們嘗試創新學習模式，讓六年級的孩子帶著幼稚園的學弟妹一起下田，除了讓學長姐在畢業前夕將在三和國小的美好學習經驗傳承給學弟妹。

陳紹賓說，希望幼兒園的孩子在進入國小後，無縫接軌學校完整的校訂食農課程，用身體的五感與同儕及自然環境一同學習，達成喜歡自然、認同在地、健康成長及適性發展的學校教育目標。

「美麗最大的祕密」

▲ 新北金山三和國小攜手幼園傳承 畢業前種下家鄉地瓜學習延續生命美好。（圖／新北市三和國小提供）

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