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端午前夕浪漫找愛情　新北首場未婚聯誼貢寮福容飯店開跑

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▲ 端午前夕浪漫找愛情 新北首場未婚聯誼貢寮福容飯店開跑。（圖／新北市民政局提供）

▲ 端午前夕浪漫找愛情，新北首場未婚聯誼貢寮福容飯店開跑。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著新型冠狀病毒疫情逐漸趨緩，新北市2020年首場未婚聯誼活動將於6月21日在貢寮福容飯店舉行，男、女生名額各30人，目前男性已額滿，歡迎1982年至1995年未婚女性參加，報名截止日為6月12日，希望隨著疫情解封，也能突破封鎖線，找到理想伴侶。

民政局局長柯慶忠表示，新北市為鼓勵婚育，自2013年起推出未婚聯誼活動，迄今邁入第8年共舉辦44場活動，每場次除結合新北各地方特色，更搭配應景主題活動，吸引累積超過3200位單身男女參與，配對成功率達4成以上。今年首場未婚聯誼原訂於2月舉辦，因應新冠肺炎疫情延後至6月21日，跟往年一樣男生名額秒殺，女性報名人數仍有名額，有意參加的單身民眾請把握機會。

▲ 端午前夕浪漫找愛情 新北首場未婚聯誼貢寮福容飯店開跑。（圖／新北市民政局提供）

▲ 端午節將至讓未婚男女現場一起DIY的端午粽吊飾應景討喜。

民政局戶政科長顏耀明表示，這次活動將在福容大飯店福隆店進行分組遊戲、談心及共進自助午餐等一系列「男女觸電」活動。另因應端午節將至，也結合貢寮在地特色九孔殼，讓未婚男女現場一起DIY的端午粽吊飾，粽子造型不僅應景討喜，更寓意「禮輕情意粽」，要讓參加者在滿滿「粽」意氛圍中，增添端午佳節的祝福。

31歲的陳姓工程師說，因工作忙碌生活圈狹隘，少有機會認識異性，這次幸運成功報名聯誼，希望能認識聊得來的女生，端午節或以後的連假不再孤單一人。

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