▲ 侯sir拚信心經濟，新北健康三寶「綠竹筍」搶鮮上市。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎疫情日漸趨緩，新北市長侯友宜喊出信心經濟，目前正逢新北健康三寶「綠竹筍」盛產，今年梅雨充沛，綠竹筍的產量穩定、品質良好，透過農業局整合線上平台的「新北綠竹筍e易購」，讓大家用指尖消費、輕鬆下單吃好筍。

農業局長李玟表示，在市府與產區農會的共同輔導下，新北健康三寶「綠竹筍」生產面積已達2328 公頃，是全國最大產區，年產量1萬2757公噸，年產值將近17億元，主要產區為五股、三峽及八里，6-9月為主要產季，是新北市重要的綠金產業。

▲ 新北「綠竹筍」美味料理。

李玟說，品質是決定產品價值的重要指標，綠竹筍在北區五縣市的評鑑比賽總是名列前茅、獲獎無數，而新北綠竹筍在田間管理幾乎不使用農藥、化肥，境內已有24個綠竹筍產銷班、560位筍農取得吉園圃、產銷履歷、有機的驗證，品質深受各界肯定，選擇新北綠竹筍絕對安全有保障!

榮獲2019的新北女筍王的三峽筍農吳鑲庭表示，前一陣子的乾旱讓綠竹筍產期較早的南部地區產量銳減，讓人擔心北部是否也會受到影響，所幸最近的一波梅雨真的是及時雨，讓北部的綠竹筍陸續生長，因此整體產量穩定、品質良好，目前每台斤零售價約在150-180元，上筍甚至要200元以上。

▲ 2019新北綠竹筍評鑑畫面（資料照片）。

農業局表示，現代人飲食注重健康養生，綠竹筍具有「低熱量、低膽固醇、高纖維」的特性，夏天來盤清涼綠竹筍，能充分感受多汁、清爽、甘甜的口感，吃多不會有負擔，簡單方便又健康養生，絕對是另類養生之道。

農業局說，想要買好吃的新北健康三寶「綠竹筍」，八里區及五股區農會營運的兩個綠竹筍晨間直銷中心已經開市，三峽五寮商圈大街也在正午時間有綠竹筍交易市集，而其他產區農會也輔導筍農自產自銷，提供當季最新鮮、最好吃的綠竹筍。

「美麗最大的祕密」