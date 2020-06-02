金山清水農地近4公頃牡丹蓮綻放　「無毒友善」藏蓮農老伯心美的故事

▲ 金山清水農地近4公頃牡丹蓮魅力綻放。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

2014年底時西伯利亞小白鶴飛到金山清水農地時，黃正俊阿伯與附近農友接受新北市政府農業局輔導，以不灑農藥、不施用化學肥料、除草劑，並以人工撿拾福壽螺，當地種植近4公頃的友善牡丹蓮盛開，並支持友善無毒農產品。金山區長陳國欽表示，歡迎大家來金山賞蓮，同時呼籲要保持社交距離。

金山清水農地位於磺溪出海口與清水溪交匯處，屬於河口農地，也是候鳥遷徙路線的中繼站。夏季是清水農地友善牡丹蓮盛開期，總是湧入遊客來賞花、拍照與購買友善無農藥蓮花相關農產品。

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牡丹蓮花朵碩大狀似牡丹，花瓣多片且全天開花，顏色有純白、粉紅和白底紅邊等多種。由於造型與佛陀的蓮花座相似，在泰國被視為禮佛之花。多重花瓣的外型富貴喜氣，狀如雍容華貴的牡丹花。

▲ 金山清水農地「牡丹蓮」。

金山區長陳國欽表示，金山清水農地蓮花季從6月至9月，目前開始盛開，2014年西伯利亞白鶴飛到此地棲息，當地農友發起無毒種植，將近4公頃蓮花田，主要種植牡丹蓮、香水蓮，歡迎民眾來賞蓮，同時呼籲要保持社交距離。

蓮花田老農黃正俊說，清水農地早期是一片就廢雜草叢生，數十多年的持續耕作不輟，才有目前所看到的蓮花盛況，以及當年的小白鶴來降臨。買蓮花民眾，請於每日上午9時至下午5時可聯絡黃正俊阿伯，手機號碼0952-533-310。

▲ 金山清水農蓮農黃正俊（右）、金山區長陳國欽（左）。

蓮花田老農郭枝旺說，他的農地種植主要種植牡丹蓮，另外也有種植香水蓮，歡迎民眾來蓮花田自由觀賞蓮花，與大家結緣作為大家的朋友，友善農田有兩大保證，堅持不用農藥、水質零污染有環保概念，百聞不如一見，歡迎大家來賞蓮。

【交通資訊】要前往賞花買花的民眾，可搭乘國光客運-台北往金青中心（1815號客運）在社寮站下車後，往磺清大橋步行約500公尺即可到達。或搭乘基隆客運-金山往法鼓山（829號公車）、基隆往淡水（862號公車）及金山往淡水（863號公車）在清水路41巷路口下車即可到達。自行開車者，導航可設定「金山磺清大橋」，從台北→淡水→淡金公路→金山→磺清大橋旁。或者由國道3號→萬里交流道→大武崙→省道2號→金山→磺清大橋旁。

黃老伯友善蓮花園：https://reurl.cc/5la1Aq

「美麗最大的祕密」

▲ 小鶴蓮花田免費入園歡迎參觀。

▲ 蓮農黃正俊與西伯利亞白鶴一段故事。

▲ 民眾在蓮花田駐足拍照、打卡。

▲ 蓮農自產自銷農產品。

▲ 金山清水農地蓮花田。

▲ 牡丹蓮與香水蓮。（圖／民眾賴建興提供）