載妹夜炸基平隧道！M3狂尬M4糗爆「極速漏氣」　3輛BMW自撞瞬成廢鐵

記者郭世賢／新北報導

平溪往雙溪、基隆方向台2丙線「基平隧道」，5月31日凌晨3時許，共有3台BMW跑車在該路段競速，當進入台2丙線基平隧道時，因車速過快失控不慎，3台發生碰撞並波及對向車輛，其中一部翻轉幾乎全毀，撞得極其「慘烈」，所幸僅造成3人輕傷。警方調查，4名駕駛均無酒駕，偵詢後將競速的王、向和范男依公共危險罪嫌送辦。

▲ 3輛BMW跑車競速夜炸基平隧道，逆向行駛失控撞對向車慘連環撞。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

平日車輛少道路筆直的台2丙線，是新北通往東北角海岸的重要的道路，道路筆直車輛少成為競速的道路，5月31日凌晨王姓男子駕駛黑色M3跑車搭載魏姓女子，向姓男子駕駛香檳色M4跑車搭載陳姓女子，范姓男子駕駛藍色4系列跑車搭載黃姓男子，3人從平溪往基隆方向駛入台2丙線基平隧道，7.3公里處時發生碰撞，途中王男、向男和范男駕駛的跑車發生碰撞，王車翻覆後往前滑行，撞上對向張女駕駛的轎車。

▲ 3輛BMW跑車競速夜炸基平隧道，4名駕駛均無酒駕，偵詢後將競速的王、向和范男依公共危險罪嫌送辦。

警方獲報後趕往現場處理，對4名駕駛人進行酒測，均無酒駕。車禍發生後，魏女、張女和同車的張女爺爺受輕傷，均婉拒消防隊員送醫。

瑞芳警方調查，王男駕駛黑色M3跑車，向男駕駛香檳色M4跑車，范男駕駛藍色4系列跑車，3車從平溪往基隆方向駛入台2丙線基平隧道，3輛跑車行經指標7.3公里處時發生碰撞，王男的車碰撞後翻覆，在道路翻滾3圈，最後撞上對向張女駕駛的轎車，車體幾乎變形全毀，金色 M4則車頭全毀，藍色跑車左側板金凹陷，前保險桿掉落，這一撞撞掉數百萬。

警方調閱事故車輛行車記錄器影像時，3名BMW駕駛人均稱並未裝上記憶卡，經調閱公路總局安裝在隧道內的測速設備調閱影像，確認3輛BMW跑車違規競速，1日將3名駕駛人依公共危險罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

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