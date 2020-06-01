　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北市圖推「防疫閱讀新生活」　作家帶路走讀體驗在地文化

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新北市圖推「防疫閱讀新生活」 作家帶路走讀體驗在地文化。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 新北市圖推「防疫閱讀新生活」茶園走讀。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著疫情趨於平穩，並配合中央流行疫情指揮中心的「防疫新生活運動」，新北市立圖書館邀請作家帶路，從6月份起至10月止推出65場次的「穿閱新北在地走讀」活動，共規劃了55條路線，邀親子帶著書本來趟在地旅行，一起樂活閱讀，6月1日起開始陸續報名。

新北市立圖書館表示，作家劉克襄帶你暢遊平溪鐵道、李偉文帶你五股溼地賞燕、王浩一帶你旅食三峽小鎮、電影人焦雄屏則為你解說新北映象。即將於6月展開的「穿閱新北在地走讀」活動，結合地方多采的特色產業，以「在地遊學」的方式，規劃了四大主題、55條路徑、65場次的樂活閱讀行程。

透過知名作家、在地職人、以及文史工作者帶路解說，將帶大家探索新北市獨特的山海自然景觀、城市巷弄內的人文風光、以及在地美食文化，深入了解新北市的生活日常跟文化特色，新北市立圖書館邀市民一起來防疫樂活閱讀，玩遍全新北。

▲ 新北市圖推「防疫閱讀新生活」 作家帶路走讀體驗在地文化。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 新北市圖推「防疫閱讀新生活」人力擺渡走讀。

新北市立圖書館表示，「穿閱新北在地走讀」活動的每條路線主題，皆結合新北市各區地方特色，例如萬里分館「牽罟」體驗古早討海人捕魚技法、新店分館「人力擺渡」告訴你百年前先人的擺渡生活、永和分館則帶大家探訪畫家楊三郎與音樂家楊三郎故居，窺探兩位同名同姓在地藝文大師過往的日常生活。

另外，三芝分館「茭白筍農事體驗」、「水梯田生態走讀」、石門分館「漁村小旅行」、金山分館「農村文化體驗」、八里分館「左岸紅樹林濕地觀潮」等，透過在地人帶路，將帶大家用不一樣的視野及觀點閱讀旅行，聆聽新北在地故事，品嚐經典美食，體驗在地生活。

「穿閱新北在地走讀」活動6月1日起陸續報名，活動免費，參加活動還可獲得紙香皂、禮券等精美小禮物，相關活動訊息與報名方式請至新北市立圖書館網站：http://www.library.ntpc.gov.tw查詢。

「美麗最大的祕密」

ET快訊
快訊／新增1例境外移入　50多歲女美國出差遭感染！
六月「8項新制」一次看懂！夏季電價啟動　吹冷氣貴爆
特斯拉插進貨車「受損狀況」曝！　車頭沾滿沙拉醬
比實名制5元更便宜　11大通路「口罩解禁」搶購攻略一次看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「後龍三寶」產季！竹南警啟動專案　守護瓜農血汗成果

新北市圖推「防疫閱讀新生活」　作家帶路走讀體驗在地文化

新北閱讀節壓軸魅力登場　「侯市長阿伯的28個故事」陪親子共讀

新北市圖展覽藝文紓困補助　徵件開放線上報名6月底截止

退避權入法　台南149名打火幹部進行實火變化判斷及訓練提升正確指揮能力

屏東越南籍新住民周錦秀　助夫種出高品質玉荷包

大武山孕育「魏爵咖啡」成長　回饋故鄉耳掛式咖啡1包13元

開心到南投旅遊！女子訂民宿親子房遭「惡霸強佔」…老闆冷處理讓網氣炸

台中連趕三場不覺得累　陳時中肯定盧秀燕「防疫螺絲鎖得很緊」

台中立委想蹭陳時中　怪市府沒通知！網友：搞錯權責了吧

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

埔心牧場3隻水豚寶寶誕生！　呆萌游泳+滾草地網友秒融化

小狗狗撒嬌林志穎「甜磨鼻子」　雙胞胎兒不願摸毛小孩...超懼怕XD

「懶人豐胸運動」讓妳罩杯激增　中醫食補＋按對穴道效果好4倍！

「後龍三寶」產季！竹南警啟動專案　守護瓜農血汗成果

新北市圖推「防疫閱讀新生活」　作家帶路走讀體驗在地文化

新北閱讀節壓軸魅力登場　「侯市長阿伯的28個故事」陪親子共讀

新北市圖展覽藝文紓困補助　徵件開放線上報名6月底截止

退避權入法　台南149名打火幹部進行實火變化判斷及訓練提升正確指揮能力

屏東越南籍新住民周錦秀　助夫種出高品質玉荷包

大武山孕育「魏爵咖啡」成長　回饋故鄉耳掛式咖啡1包13元

開心到南投旅遊！女子訂民宿親子房遭「惡霸強佔」…老闆冷處理讓網氣炸

台中連趕三場不覺得累　陳時中肯定盧秀燕「防疫螺絲鎖得很緊」

台中立委想蹭陳時中　怪市府沒通知！網友：搞錯權責了吧

中職／桃猿「想見你」　柯佳嬿為Rakuten Monkeys開球

快訊／新增1例境外移入　50多歲女美國出差遭感染！

給自己一個微醺假期！住中山希爾頓逸林酒店送調酒盤　每人每晚1650元起

小情侶公園涼亭忘情「上下流動」　網聚焦：整包衛生紙！龜山分局回應了

通姦罪違憲，然後呢？原告蒐證有誤觸刑責風險

玉山盃／郭峻瑋7.1局好投無失分　嘉市3比0淘汰南市

LIVE／放過陳時中好嗎？緊守疫情空檔兼當業配王　指揮中心14時說明

露天風呂能賞湛藍湖景！花蓮夢幻民宿　大熊玩偶滿滿圍繞超療癒

《RM》元老級PD結婚！　哈哈唱一半「李光洙衝上台圍新娘熱舞」全場尖叫

蘇貞昌洗臉高雄榮總院長　吳斯懷批「酷吏」：這是在羞辱人

猥褻女友16歲妹！後面騎上解內衣　 抱上床才收手...法院判：尚能清醒

地方熱門新聞

開心到南投旅遊！民宿親子房竟被強佔

立委想蹭陳時中　怪市府沒通知

陳時中肯定盧秀燕防疫螺絲鎖得很緊

陳時中逛一中商圈整條街全暴動

罷韓最後黃金週　遮羞布2.0上街遊行

陳時中和60組產業合拍行銷影片

仙女瀑布3年奪4命　秘境入口淪「運屍道」

東大門夜市人流破萬　6／1日起免戴口罩

以為「移民官」是客人　印尼男一開口慘了

「魏爵咖啡」回饋故鄉　耳掛式咖啡1包13元

爺沒錢坐計程車　暖警助送返院所

屏東火車站長交接　蘇清泉：台鐵未來會更好

台南北區開元陸橋違規左右轉告發

台南打火幹部進行實火變化判斷及訓練

更多熱門

相關新聞

「侯市長阿伯的28個故事」陪親子共讀

「侯市長阿伯的28個故事」陪親子共讀

隨著疫情持續趨緩，新北市推動「新型態安全生活模式」，侯友宜市長特別領軍，率領市府各局處室首長推出「侯市長阿伯的28個故事」，在新北閱讀節壓軸登場，推廣親子共讀。侯友宜市長表示，今年因為防疫，居家親子活動增加，親子共讀是培養孩子閱讀習慣的最佳的時刻。

新北市圖展覽藝文紓困補助

新北市圖展覽藝文紓困補助

野柳女王頭前國罵管理員、互毆　惡導遊判拘50天

野柳女王頭前國罵管理員、互毆　惡導遊判拘50天

女兒滑落溪谷　父反遭大水沖走失蹤

女兒滑落溪谷　父反遭大水沖走失蹤

環保滿意度全國滿意度第一

環保滿意度全國滿意度第一

關鍵字：

新北圖書館走讀

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

即／失蹤2天爸爸出來了！為救女兒命喪北勢溪

即／國一「特斯拉撞大貨車」！車頭高速衝破車體

5個月寶寶沒心跳頭變形！小馬辦後事崩潰

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

15歲女「壓力大」勒死媽！　塞行李箱「伴屍2天1夜」

《青春有你2》「無修音真實片」外流

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

大貨車側翻國道　特斯拉「狂剎30m」直插車頂

即／台中市場深夜火警　26攤商燒毀

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

員警隨身碟忘了拔...愛妻裸照流傳被同事看光！

裙子掀起驚見鐵絲棒！台中150小隻女遭性侵

即／台南街頭槍響！男子頭部中彈命危

開心到南投旅遊！民宿親子房竟被強佔

更多

最夯影音

更多
許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放
聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面