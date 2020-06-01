新北市圖推「防疫閱讀新生活」　作家帶路走讀體驗在地文化

▲ 新北市圖推「防疫閱讀新生活」茶園走讀。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著疫情趨於平穩，並配合中央流行疫情指揮中心的「防疫新生活運動」，新北市立圖書館邀請作家帶路，從6月份起至10月止推出65場次的「穿閱新北在地走讀」活動，共規劃了55條路線，邀親子帶著書本來趟在地旅行，一起樂活閱讀，6月1日起開始陸續報名。

新北市立圖書館表示，作家劉克襄帶你暢遊平溪鐵道、李偉文帶你五股溼地賞燕、王浩一帶你旅食三峽小鎮、電影人焦雄屏則為你解說新北映象。即將於6月展開的「穿閱新北在地走讀」活動，結合地方多采的特色產業，以「在地遊學」的方式，規劃了四大主題、55條路徑、65場次的樂活閱讀行程。

透過知名作家、在地職人、以及文史工作者帶路解說，將帶大家探索新北市獨特的山海自然景觀、城市巷弄內的人文風光、以及在地美食文化，深入了解新北市的生活日常跟文化特色，新北市立圖書館邀市民一起來防疫樂活閱讀，玩遍全新北。

▲ 新北市圖推「防疫閱讀新生活」人力擺渡走讀。

新北市立圖書館表示，「穿閱新北在地走讀」活動的每條路線主題，皆結合新北市各區地方特色，例如萬里分館「牽罟」體驗古早討海人捕魚技法、新店分館「人力擺渡」告訴你百年前先人的擺渡生活、永和分館則帶大家探訪畫家楊三郎與音樂家楊三郎故居，窺探兩位同名同姓在地藝文大師過往的日常生活。

另外，三芝分館「茭白筍農事體驗」、「水梯田生態走讀」、石門分館「漁村小旅行」、金山分館「農村文化體驗」、八里分館「左岸紅樹林濕地觀潮」等，透過在地人帶路，將帶大家用不一樣的視野及觀點閱讀旅行，聆聽新北在地故事，品嚐經典美食，體驗在地生活。

「穿閱新北在地走讀」活動6月1日起陸續報名，活動免費，參加活動還可獲得紙香皂、禮券等精美小禮物，相關活動訊息與報名方式請至新北市立圖書館網站：http://www.library.ntpc.gov.tw查詢。

「美麗最大的祕密」