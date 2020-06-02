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4大網購6/3起開賣盒裝口罩　首波2款4色「售價、限購方式」一次看

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▲711口罩領取,超商口罩,防疫。（圖／記者陳涵茵攝）

▲東森購物、PChome 24h購物、博客來、momo等4大網購平台，6/3起將開賣中衛口罩。（圖／記者陳涵茵攝）

記者洪菱鞠／台北報導

口罩管制6/1起解禁後，超商、量販陸續開賣盒裝醫療口罩，網購通路方面，東森購物、PChome 24h購物、博客來、momo購物網也確定將於6/3起上架開賣中衛口罩，以盒裝販售為主，不過各平台目前皆有限制購買數量，消費者下單前需留意。

東森購物網預計6/3下午開賣首批6,000片中衛成人醫療口罩，並以盒裝販售，共有深丹寧、櫻桃紅2色，一盒50片裝，每盒售價300元，換算單價為每片6元，每人限購2盒；平台表示，口罩開賣後將持續補貨上架，兒童用口罩目前則積極規劃中，消費者可以定期瀏覽頁面。

首波上架中衛口罩的另外3家網購平台，博客來於上午11點開賣、PChome 24h購物於下午起販售、momo購物網於晚間開賣，主打平面口罩每盒50片裝，售價300元，共有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅3色可挑選，另有酷黑款式的立體口罩，每盒50片裝，售價699元，平均每片約13.98元。

需注意的是，博客來與momo購物網不分平面或立體口罩，現階段每人限購1盒；PChome 24h購物則表示，站上首波開賣逾萬片中衛口罩，但每人限購2盒平面口罩、1盒立體口罩，之後將積極溝通廠商配貨事宜，持續進貨、上架口罩商品，滿足全台消費者採購需求。

momo購物網指出，本週末更預計開賣薰衣草紫色，下週起陸續開賣濾得清、天天等其他品牌醫用口罩。

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