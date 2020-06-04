無卡族輕鬆買！東森購物聯手中租　選擇零卡分期0利率

▲東森購物聯手中租，即日起推出「分期0利率不囉嗦」活動。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

根據統計，台灣至2018年仍有47.9%的人未持有信用卡，像是學生、SOHO族或家庭主婦等，有時消費需要找人幫忙代刷代付。隨著網購趨勢逐年增長，為了讓「無卡族」也能便利下單，東森購物聯手中租推出零卡分期0利率方案，即日起至6/23 10:00 AM止，單件商品結帳金額滿千，即可選擇零卡分期付款，享3期、6期0利率優惠，名額有限額滿為止。

東森購物觀察，全站近80%消費者網購時往往選擇信用卡付款，其中有21%會選擇分期付款，以靈活運用手邊資金。雖然信用卡的使用率高，仍有約21%消費者可能因為沒有信用卡或額度不足，只能採取貨到付款方式。

為了讓更多消費者能在網路上輕鬆買，東森購物與中租合作推出零卡分期0利率方案，提供免綁信用卡、免儲值、免綁定銀行帳戶、免年費，若本身為中租零卡分期會員，下單後即可自動開啟零卡分期APP扣除消費額度，立即出貨不需久候；非零卡分期的會員，下單後可即時申辦並透過電話聯繫確認身分，通過信用審核後即可完成結帳。

仲信資融副總經理張銘聰表示，消費者可以運用零卡分期支付必要開銷，減輕還款壓力同時，更靈活運用手頭的資金，讓生活品質不打折。將來中租零卡分期也會加深與東森購物網的合作，藉由有感的共銷企劃與選品，提高彼此會員動能，滿足目標客群的需求。

東森購物多年來用心經營、創新求變，訂立高標準服務規格領先市場，20年來顧客滿意度高達95%，期間不斷精進服務品質，除了贏得消費者信賴、創造便利購物環境，東森購物也將在會員經營上深耕，認真聆聽每一位消費者的意見與回饋，打造最有溫度的平台，持續為全體會員帶來更便利的購物體驗。

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