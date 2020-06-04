口罩、PS4悠遊卡搶爆！神人一整天「終極時間管理」...結局曝光　網秒懂認證

▲PS4手把造型悠遊卡。（圖／記者邱倢芯攝）

記者周亭瑋／綜合報導

電商3日開賣中衛口罩，同天悠遊卡公司也推出PS4悠遊卡，儘管在上班時間，仍有爆量民眾上網搶購，不少人悲喊「比演唱會票難搶！」一名神人曝光昨天整日「東搶西搶」的超充實行程，而眾網友心有戚戚焉，不過大多都是空虛收場。

口罩6月1日正式解禁後，各大電商、通路也在3日陸續開賣，大票民眾守在電腦前下單，也造成「頁面無限轉圈圈」盛況。另外，悠遊卡公司也取得台灣索尼互動娛樂公司獨家授權，同天推出DUALSHOCK®4無線控制器（DS4）造型悠遊卡，限量2萬8000個，儘管預購開放至9日，仍上線秒殺，再度傳來一片哀號。

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▲白忙了一整天XDD。（圖／翻攝自爆怨公社）

一名網友在爆怨公社貼出昨日行程，10:00「Yahoo搶口罩」、11:00「PCHome、MoMo搶PS4悠遊卡」、11:00「博客來搶口罩」、13:00「MoMo搶PS4悠遊卡」、15:00「PCHome 搶PS4悠遊卡」、16:00「PCHome 搶口罩」、20:00「MoMo搶口罩」。

奮戰一整天，網友不禁直呼，「顧著搶東搶西是要怎麼專心上班？好累的一天，結果啥都沒搶到，沒有PS4...不然我用任天堂來改造好了！」

對此，網友們紛紛笑回，「我全部錯過，虛度了一天」、「我也沒搶到」、「轉圈圈轉一天」、「真的...我懂上班在搶都沒搶到」、「什麼都沒搶到，白忙了」、「這就是我被愚弄一整天的行程」、「整天轉啊轉的...行程滿檔，但是一無所獲啊，好傷心」、「今天都一直處在愛的魔力轉圈圈中，人生好難」、「這個清單也太專業」。

▼中衛口罩網路開賣也是被秒殺。（圖／中衛提供）