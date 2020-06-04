國家隊「開外掛」私售口罩　每片賣10元狂撈500萬元！6人落網

▲中市烏日區某「國家隊」，業者涉嫌開設地下工廠生產囤積販賣醫療口罩，不法牟利500多萬元。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

刑事局偵查第六大隊第五隊，日前在台中市大雅區查獲某倉庫囤積、販賣醫療用口罩49萬片，追查後發現，其上游為中市烏日區某「國家隊」，業者涉嫌開設地下工廠生產囤積醫療口罩，再以另一家公司名義，將每片9至10元對外哄抬價格出售，先後出售70萬片口罩，牟利500多萬元，經警查獲將林姓倉管等6人移送法辦，林男以40萬交保，謝姓業務經理60萬交保，其餘4人請回。

刑事局偵查第六大隊第五隊員警，於5月2日在台中市大雅區某倉庫，查獲囤積販賣醫療用口罩49萬片，研判上游必有相當生產規模口罩工廠提供貨源，於是展開追查。經近1個月向上溯源，鎖定台中市烏日區一家被政府徵收製作醫療口罩的醫材有限公司，即國家隊。

這家醫材公司，被政府徵收口罩後，陸續租用7處倉庫，作為囤積或轉運非法醫療用口罩場所，並於南投縣埔里鎮設立地下工廠，以躲避警方追查，將生產過程打調貨被退貨的NG口罩回收再加工出貨，再以另一家公司名義，將每片口罩以9元至10元對外哄抬價格販售。

檢察官張富均於5月29日，指揮警方持法院搜索票前往該公司相關工廠及倉庫等11處所搜索，當場查扣醫療用口罩逾18萬片、瑕疵口罩3000多個、半成品1萬多個及現金15萬元等物。

警方依涉嫌嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等罪，將該公司林姓倉管等6人移送法辦，檢察官訊後命林姓倉管以40萬交保、謝姓業務經理20萬交保，其餘作業員及業務員等4人請回。

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