被徵做「口罩國家隊」！竟利用面膜當掩護　另闢口罩產線…業者見檢方上門臉綠

▲口罩國家隊以面膜做掩護，私自生產口罩販售。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者陳韻如／台中報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，口罩成為搶購目標，為了有效控管，政府1月31日開始徵收醫療用口罩。然而，台中一家被徵用的口罩工廠竟利用旗下面膜工廠私自生產口罩，並哄抬價格對外販售。海巡署接獲通報後循線調查，起出了近12萬片的口罩，全案依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。

海巡署台東查緝隊5月底接獲通報，台中一家被徵用的口罩工廠見疫情造成民眾搶購口罩，原物料短缺，因此認為有利可圖，竟將產線移往旗下面膜工廠，私下生產口罩，再以面膜當作掩護，並哄抬口罩價格，3月起以每片8元對外販售，但後來疫情減緩，業者降價每片4元。

▲▼檢方持搜索票上門，並起出11萬9850片口罩，業者將被依法移送法辦。（圖／記者白珈陽翻攝）

案經專案小組循線掌握資訊，並持搜索票前往搜索，最終在工廠內起獲11萬9850片、標示為醫療用的口罩8箱，而業者也坦承犯案，全案將依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。

►腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

每周2次交纏小王！人妻產子卻夭折 遺體冰1個月才處理…老公離婚後驚覺綠炸

假VIP上網賣柏金包！貴婦砸「800萬」想買 空手而回怒告…她喊：是她先勒索我

口罩正式解禁！中衛宣布最新價格 「1片超過5元」…2色系將率先生產