7/15起全台郵局能買紙本三倍券　「口罩之亂」恐換個地方再上演

▲7/15起，全台郵局窗口可直接購買到實體三倍券。（圖／記者李宜秦攝）

記者賴文萱／台北報導



行政院今（2）日公布「振興三倍券」上路時程，中華郵政配合政策，自7月15日起，也提供民眾直接在窗口購買實體券。不過，中華郵政工會擔憂，網路能夠賣多少？郵局窗口人手都是固定，多增加這項業務肯定會增加員工負擔；中華郵政則強調，目前正在規劃相關動線及人力調整，但呼籲民眾可多利用非實體券方式領取。

▲▼行政院政委唐鳳2日說明三倍券使用方式，除可超商預購、綁定電子支付外，也可在郵局購買紙本三倍券。（圖／行政院提供）

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即將在7月15日正式上路的三倍券，只要花1000元就能變3000元，民眾可透過四大管道進行預購，除可使用信用卡、電子票證及電子支付等三種方式領取非實體券外，未來在中華郵政全台1299個郵局據點也將開放民眾持健保卡到現場購買實體券。

中華郵政發言人郭純陽表示，配合政策，中華郵政將協助實體券的販售，目前已展開相關動線、人力調配的規畫。初步來說，大局由於人手比較充足，考慮將儲匯、郵務和領取三倍券的業務分流；若有志工人力的據點，就會請志工協助引導民眾抽號碼牌、按照動線安排處理，相關細節將會慎重規畫，以防民眾等候過久。

不過，中華郵政也呼籲，民眾可多利用超商預購或是綁定電子支付等方式領取三倍券，減少在現場排隊等候的時候。另外，若屆時窗口大排長龍，萬一需要壓縮到員工休息時間，也會按照法規加發加班費，但還是希望都不要犧牲到員工的休時。

▲中華郵政工會表示，多增加販售三倍券業務，一定增加員工負擔，呼籲民眾不要一開始搶著去。（圖／記者李宜秦攝）

中華郵政工會理事長吳文豐說，全台2300萬人要領取，網路能夠賣多少？可以想像剛開始人潮一定會很多，小局人手少，會消化不了排隊人流，呼籲民眾不要集中一開始就搶著去，也希望政府能多加宣導領的時候要帶1000元、健保卡，且讓作業流程更簡便。

過去藥局協助販售口罩時，許多第一線藥師面對大排長龍的人潮，壓力倍增。對此，中華郵政工會秘書長羅蕙茹如擔憂表示，現在郵局窗口人手都剛剛好，協助發售三倍券完全是多出來的業務，一定會增加員工負擔。除了工作量增加以外，因為三倍券等同是現金，第一線還要面對民眾，壓力會更大。

羅蕙如表示，工會將持續了解公司的相關規劃，如果屆時第一線員工受到委屈，一定會協助發聲，也呼籲民眾對窗口同仁要多些耐心、鼓勵。

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