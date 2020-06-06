罷韓投票日天氣詭變！高雄午後大雷雨　韓粉氣勢「逆轉高飛」：罷韓是逆天行

▲高雄市午後下起大雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者莊智勝／高雄報導

受到西南風及午後對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局6日12時50分針對15縣市發布大雨特報，其中舉行市長罷免案的高雄市更是列入大雷雨即時訊息警戒區。罷韓投票日天氣多變，一早還豔陽高照，不料午後一過瞬間變臉，下起傾盆大雷雨，韓粉士氣也因此大漲，直呼「老天在掉眼淚」、「蒼天有眼」、「罷韓是逆天行」、「希望（雨）下到16：00！」

今（6日）高雄市舉行市長罷免投票案，一早豔陽高照，不少民眾紛紛趁著好天氣出門投票，眼見民眾湧入投票所，讓不少在現場「監票」的韓粉們備感緊張，士氣一度低迷；豈料午後天氣驟變，原本高掛的艷陽不見蹤影，天空烏雲密佈下起了大雷雨，韓粉的氣勢也隨著雨勢逐漸高漲。

▲午後的高雄天氣由晴轉暴雨，猛烈的雨勢還伴隨轟轟雷聲。（圖／記者李毓康攝）

韓粉在臉書社團「韓國瑜市長後援會」PO文，「高雄打雷下大雨了！」底下眾多韓粉網友齊聲歡呼，「希望下久一點」、「連老天爺都看不下去了」、「老天爺在掉眼淚」、「蒼天有眼」、「罷韓是逆天行」、「希望（雨）下到16：00」、「劈罷韓壞蛋，天理難容」、「感謝老天為正義聲張！」

▼高雄罷韓日午後大雷雨，韓粉歡呼。（圖／翻攝臉書社團「韓國瑜市長後援會」）