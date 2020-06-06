罷韓投票截止前30分鐘　國民黨中央黨部出動「雙層拒馬」　

記者羅婉庭／台北報導
高雄市長罷免投票如火如荼進行中，國民黨中央黨部中午就架起拒馬。據指出，中山分局接獲消息，若罷韓過關，韓國瑜支持者將前往黨部抗議，甚至對黨主席江啟臣進行逼宮。因此，分局此舉引發聯想。
▲國民黨中央架起拒馬「戒備韓粉」。（圖／記者羅婉庭攝）
國民黨中央就架起雙層拒馬，戒備等級比照反年改抗議，中山分局更派20多名員警在黨部待命，但分局此舉被質疑，是否早預知投票結果，超前部署戒備韓粉。
下午三點半前，國民黨中央啟動森嚴的戒備，除出動拒馬外，大門深鎖僅留側門讓辦公人員進出，一樓甚至大燈都沒開，20多名員警輪班在大廳守候，防止發生民眾聚集、抗議事件。
▲國民黨中央架起拒馬戒備韓粉。（圖／記者羅婉庭攝）
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