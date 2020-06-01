▲ 離島海巡金馬澎分署1日全面換穿新橘操，以全新形象持續守護海疆。（圖／「金馬澎海巡鐵三角」臉書粉專，下同）

記者郭世賢／綜合報導

海巡署全國各一線單位1日正式啟用、換穿新式安檢勤務服，為了見證這套橘色制服的「全新進化」，海巡署於1日上午召開「換裝記者會」，請基層同仁實穿展示服裝的功能。對此，各離島岸巡隊除了同步配合換穿，特別製作影片來介紹新的橘色制服，透過金馬澎分署鐵三角臉書粉絲專頁推播，使民眾能更了解服裝的創新特點。

海巡金馬彭分署表指出，隨著時代變遷，現今海巡人員所面臨的勤務內容及工作挑戰，均與早期不同，更為複雜多元，新式制服顏色仍維持舊式的橘色特點，但設計上的方向，更為貼近第一線同仁所面臨的實務需求。

▲ 首重提升「布料材質、穿著機能」等服裝進化。

海巡金馬彭分署表示，首重提升「布料材質、穿著機能」等服裝進化，並由各離島岸巡隊聯合剪輯口白說明影片，好讓外界民眾能透過瀏覽金馬澎分署「鐵三角」臉書粉絲專頁，來了解我們新式制服的改良特性以及貼心設計。

一、舒適性：因應離島冬、夏季季節性穿著需求，設計二款材質，冬季以強化防風、防潑水為主，夏季著重透氣及快乾機能。二、靈活性：使用彈性布料材質及多片剪裁，方便同仁進行登船執檢、海上救生救等大動作活動不受拘束。三、機能性：增加應勤裝備掛附功能性，如工作褲多口袋設計，上衣增設筆插、胸前密錄器、左右處無線電發話器附掛點及夾槽。四、重平權：針對女性同仁身形及需求，特開發女性專用版型，以響應政府兩性平權政策。

▲ 新式制服顏色仍維持舊式的橘色特點，但設計上的方向，更為貼近第一線同仁所面臨的實務需求。

海巡署金馬澎副分署長蔡茂埕表示，金門、馬祖及澎湖等外、離島，夏季因地表缺乏良好植被，陸地容易受日照而加溫，天氣異常燥熱；冬季則因無高山屏障，東北季風伴隨冷氣團長驅直入，風勢強勁，冷冽刺骨，海域及岸際執勤環境十分艱困。

蔡茂埕說，隨著新橘操上路，強化了透氣、防風及功能性能的提升，將有助於執勤之舒適性，未來海巡仍會秉持初衷，以全新形象，持續為國人服務、守護海疆。

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