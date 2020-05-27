「短肢領航鯨」擱淺茉莉灣岸際　多方搶救仍死亡...鯨豚中心帶回解剖

▲南部分署第六岸巡隊楓港安檢所在枋山鄉台一線茉莉灣沙灘救鯨豚 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋山鄉茉莉灣沙灘26日中午發現1隻鯨豚擱淺，海巡人員獲報前往救援，另通報成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心及海洋保育署協處，可惜在鯨豚研究中心獸醫前來救治前，鯨豚已不幸失去生命跡象，後續由鯨豚研究中心帶回解剖了解死因。

▲▼鯨豚回天乏術、吊往進行解剖。

海巡署南部分署第六岸巡隊楓港安檢所昨天中午接獲民眾通報，指位於屏東縣枋山鄉台一線茉莉灣沙灘有1隻鯨豚擱淺，海巡同仁抵達現場後發現鯨豚於岸際擱淺且生命跡象微弱，遂通報鯨豚研究中心王教授判定為「短肢領航鯨」，海巡同仁隨即以覆蓋濕涼被及潑灑海水並於領航鯨周圍挖設渠道，持續為領航鯨保濕以延續生命，可惜在研究中心獸醫抵達前，已不幸失去生命跡象，經獸醫初步量測體長約340公分，寬約103公分，並檢視發現領航鯨身上有1處外傷，後續將其運回研究中心解剖了解死因。

根據維基百科解釋，短肢領航鯨又名短鰭領航鯨，是兩種領航鯨之一。雖然它們是屬於海豚科，行為卻較接近鯨魚。

短肢領航鯨的身體敦實，前額圓，沒有明顯的嘴，胸鰭長而尖，全身呈黑色或深灰色，鰭位於身體的較前位置。腹部及喉嚨有灰色至白色的斑，眼睛後有灰色或白色的斜斑紋。一般長3.5-6.5米及重1-4噸，初生的約長1.4-1.9米及重60公斤。

南部分署第六岸巡隊呼籲民眾如在海邊有發現鯨豚或海龜等保育動物擱淺，可透過「118」服務專線通報海巡署，海巡署將立即派員協助處理，共同為海洋保育盡一份心力。

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