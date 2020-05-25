船員偷運「免稅菸」入境賺暴利　356萬元菸品藏車內…海巡開門看傻了

記者陳豐德／新北報導

海巡署偵防分署偵防查緝隊日前接獲線報，指稱有不法份子趁防疫期間，透過海運走私菸品入境，專案小組近日在高雄前鎮區查獲涉案的廂型車一輛，並查扣15箱走私菸；同步在台南下營查獲一輛載運50餘箱免稅、未稅菸品的貨車，共查獲3名涉案人員，查扣菸品合計市價356萬餘元，全案依「菸酒管理法」函送主管機關裁處。

▲海巡查緝隊查獲免稅、未稅菸品。（圖／記者陳豐德翻攝）



經調查研判，本案免稅菸品是不法分子利用境外船員身分合法取得後，再將免稅菸偷偷運入境內，流入市面販售謀取暴利，此類免稅菸品外流，造成政府稅收漏洞。

另外，未稅菸品則是以合法掩護非法走私菸品方式操作，在市面上以遠低於市價的價格販售，此類菸品通常品質低劣，甚至過期，危害國民健康，所幸即時攔截查獲，免於不法菸品流入市面。

偵防查緝隊呼籲癮君子要愛惜身體，切勿購買來路不明的香菸，以免吸食劣質菸品危害健康，民眾如發現不法，可撥打海巡118報案電話，檢舉不法活動，共同維護民眾健康、社會治安及國家安全盡一份心力。

▼價值百萬元的菸品藏在廂型車內。（圖／記者陳豐德翻攝）



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