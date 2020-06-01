士官傳輕生訊息、失蹤4天！　資通電軍指揮部回應了

▲總統蔡英文日前出席資通電軍成軍典禮。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

資通電軍指揮部近期爆發諸多負面爭議，又被爆料一名採購室士官日前突然傳訊息給長官，透露輕生意圖，甚至失蹤4天。對此，資通電軍指揮部1日表示，確實有逾假未歸狀況，但返回部內後，有實施輔導諮商。

資通電軍日前被爆出採購貪瀆弊案，另外又有「漢光33號」演習後，參謀本部人事次長室發現電腦伺服器遭到駭客攻擊，3名軍官被調查局移送法辦，讓資通電軍內部士氣低落。

但是，又有媒體接連報導，指稱資通電軍一位採購室的士官，日前突然透露輕生訊息，甚至失蹤4天。對此，資通電軍指揮部1日證實，楊姓上士因工作壓力等因素，於5月18日上午8時逾假未歸，迄22日上午11時許自行返部，不過後續依規定完成行政調查，並實施輔導諮商。

資通電軍指揮部強調，本案與日前南部單位小額採購違失並無關聯，亦非因墊借款項致生逾假情事。

資通電軍指揮部強調，針對採購缺失日前已分由國防部及本部辦理講習，強化人員作業紀律，並賡續落實內部稽核管控作為，以杜絕類案再生，確維部隊戰力。

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