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資通電軍演習完繼續駭？　國防部：沒有機密資料外洩

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▲▼立法院國防委員會 國防部副部長張哲平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部副部長張哲平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

國軍專責對抗中國大陸網軍的第四軍種「資通電軍」，傳出發生有軍士官在漢光演習中扮演紅軍駭客，期間雖表現亮眼，演習後卻持續破解將領個資，遭調查局當成共諜偵辦。對此，國防部通信電子資訊參謀次長室次長曹進平28日表示，經過清查內部網路後，並沒有機密資料外洩。

張哲平28日赴立法院外交及國防委員會，就「國防自主資源釋商成效報告」進行報告，並備質詢。國防部副部長張哲平會前受訪時表示，此案並非是外界所稱的內鬥，也不是由國防部主動移送法辦，但因為目前已進入司法程序，國防部秉持司法獨立、偵查不公開的原則，會配合檢調釐清真相。

民進黨立委羅致政質詢時詢問，此事發生的時間點為何，以及國軍有無進行行政調查。曹進平表示，調查局去年底進行約詢時，表示疑似有官兵在非演習期間非法取得不應取得的資料，「國防部在調查局約詢後才知道」，但經過清查內部網路後，並沒有機密資料外洩。

曹進平強調，本次事件不是從外部駭進網路，而是內部演練的「健康檢查」，且資通電軍每一段時間都會有不同層級、規模的演練，每次也都會有不同的計畫。

此外，羅致政也質疑，資通電軍官兵進行這項動作時，是否有得到上級長官授權。曹進平則回應，每一次資通電軍的演練都有完整的演練計畫，內容及範圍都經過國防部長官的核准。

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