視導資通電軍　李廷盛中將：要確保不對稱作戰有效發揮

軍聞社／記者吳柏融報導

國防部副參謀總長李廷盛中將今日視導資通電軍部隊，代表部長嚴德發、參謀總長黃曙光上將，感謝他們全天候堅守工作崗位，戮力戰訓本務辛勞。

李副總長下午由國防部相關聯參陪同，前往資通電軍所屬部隊視導，過程中，李副總長也提醒，資通電軍是聯合作戰中的重要角色，而近期的重點資安防護期間，一定要做好資安防護與隔離，並置重點於「實體隔離」及「專網專用」等資訊安全管控，強化對惡意程式的監控與攔截能力，同時針對民網不明郵件及夾帶之檔案需確認來源及安全無誤始得開啟郵件，避免遭有心人執行社交工程郵件攻擊，並且嚴密民、軍網網路及資訊系統服務安全檢測，並全時監控網路流量（含端點及閘道口），如發生網路異常或肇生資安事件，依「資安事件應變指導要點」處置。

李副總長表示，在高科技的網路時代，會有許多設備及人員的疏失；而資通電軍是負責國軍資安違規的管控者，國軍各單位資安均有嚴密管控，避免資安事件肇生，確保作戰指管任務順遂。

李副總長也強調，未來科技就是資訊作戰，也是不對稱作戰的一環，而不對稱的認知作戰，就是網路；資通電軍是高科技網路的主管者，必須依據科技發展與時俱進，並執行重要目標防護，確保聯合作戰及不對稱作戰有效發揮。