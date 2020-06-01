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北市民調滿意度慘墊底　柯文哲：以前還有更爛不要緊張

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▲▼台北市議會市政總質詢,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席台北市議會市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

《遠見雜誌》最新民調，在全台21縣市長施政滿意度中，新北市長侯友宜以87.1％位居第一，台北市長柯文哲則僅獲得52.3％墊底。民進黨議員許淑華1日質詢時檢討滿意度，柯文哲表示，跟去年比有進步，比去年高，民調一定會上升，不要緊張。

柯文哲表示，跟去年比有進步，比去年高，去年48%，今年52%還不錯。許淑華批評，「每個人都上升，你上升的最慢」，已經四年最後一名。柯文哲仍回稱，「比去年上升，穩紮穩打不要緊」，接著說，以前還有42%更爛，「一定會上升，不要緊張」，但其實北市滿意度約在55到60％，北市市民要求很高，差不多是那樣。

柯文哲解釋，107年有世大運才55.3%，市政滿意度約在55到60％的範圍，「我們會再進步」。許淑華批評，北市水準很高應該符合市民期待，那你一天到晚罵前市長郝龍斌，柯文哲回稱，「沒有，我現在很少罵他」。

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