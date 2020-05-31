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陳時中證實曾力挺他選台北市長　柯文哲回應了！

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▲▼實名制口罩自動販賣系統試辦上線記者會,陳時中,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中與柯文哲曾一同出席實名制口罩自動販賣系統試辦上線記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

中央疫情指揮中心指揮官陳時中自爆2014年曾在台北市長柯文哲選市長時表態支持。對此，柯文哲31日上午受訪表示，「這也沒有錯，以前選舉的時候，2014（年）這些人都有幫忙過」。

陳時中日前接受專訪時坦言，曾大力支持同為醫師的柯文哲，不過被問到當時是否是認同柯文哲的本土理念，陳時中卻只露出尷尬笑容。

對於陳時中說他過去曾力挺同為醫生的柯文哲，柯文哲表示，「這也沒有錯，以前選舉的時候，2014（年）這些人都有幫忙過」。至於陳時中被問到還認不認同柯的本土理念，則是尷尬笑，柯文哲則是沒有多做回應。

此外，陳時中下午在記者會被追問，證實自己當時有率領牙醫界同仁辦柯文哲造勢會，那時候有挺柯文哲。至於現在的態度，他說，「那已經過去了，選舉都是一次一次的。」

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