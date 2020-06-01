陳冠廷請辭副發言人　柯文哲：不要為一篇新聞搞得烏煙瘴氣

▲柯文哲出席台北市議會市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導



民進黨立委陳明文之子、北市府副發言人陳冠廷遭爆享特權，事後陳冠廷向台北市長柯文哲口頭請辭。柯文哲1日赴議會備詢時，被問及此議題，竟稱要檢討媒體，「如果媒體寫一篇就要受到干擾，我早就抑鬱而終，早就不知道死到哪裡去了」，不要為一篇新聞搞得烏煙瘴氣。

陳冠廷遭爆今年對外0發言，還享有首長及特權，不必輪值晨會、不用發言，還有專屬辦公室，近日甚至要預算，打算成立創新辦公室，陳冠廷後來向柯文哲口頭請辭。



許淑華質疑，現在是用放話文化處理嗎？要一個人下台，就對媒體放話嗎？KPI也不訂，就把發言人趕走了，之前她詢問副發言人議題時，只有陳冠廷給她報告內容，現在要成立新創辦公室就把他逼走。柯文哲指出，發言人、副發言人只是一個頭銜，每個人都每個人負責部分，像是外國使節來是發言人周台竹處理。



許淑華逼問，為什麼要有放話文化，說要成立新創辦公室把他鬥走。柯文哲指出，媒體常常有一大堆人寫文章，無法去跟媒體說，「這誰告訴你的？」，有具名的人對文字要負責，但是今天台灣媒體太多了。

許淑華質疑，問題是訊息怎麼會出去呢？如果訂了KPI不會有這問題，放話文化對嗎？不要在媒體在放話，讓陳冠廷面對無謂的指責，柯文哲怎麼縱容屬下這樣做？



柯文哲說明，管理學上不再用KPI、現在用OKR，當長官知道每個人工作內容，發言人不是每天去堵麥才叫發言人，有的負責國際事務，「你說媒體寫的，有時候就很頭痛，那媒體寫，柯文哲...我看一半真一半假。」

對於陳冠廷做得好嗎？柯文哲指出，「他當然做得很好啊，他本來就是處理國際事務」，許淑華追問，為什麼內部人員逼他離開？柯文哲指出「我跟他講說，如果媒體寫一篇就要受到干擾，我早就抑鬱而終，早就不知道死到哪裡去」。

許淑華接著要柯文哲檢討內部發生什麼問題，豈料，柯文哲竟回應，「我們要檢討媒體怎麼會這樣」。許淑華傻眼說，媒體怎麼會知道？沒有這個訊息會報新聞嗎？柯文哲又碎念說，「現在媒體常常這樣，有時候言過其實」。

許淑華批評，柯文哲不是內部檢討、而是對外檢討，知道問題不去處理，鴕鳥心態，如果是這樣的柯市長，相信所有人不會支持、認同你，陳冠廷沒有那麼苦不會口頭請辭，希望回去把問題解決，如果不面對鬥爭，不會留到好的人。柯文哲重申，「我們會處理，不要去為了一篇新聞搞得烏煙瘴氣」。