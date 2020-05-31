時力民調／64.3%民眾支持振興券規劃　62.9%對政府紓困有信心

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

因應新冠肺炎疫情趨緩，為刺激消費，行政院預計7月發放振興券，目前規劃每人消費1000元，即可獲得3000元振興券，低收入戶則是免費領。時代力量智庫發布最新民調，有64.3%民眾支持政府的規劃。

有關振興券，經濟部定調採取實體、電子支付與電子票證等多元方式發放，並新增信用卡模式，採取「4+1」方式讓大家使用，預計於6月初公佈，7月上路。行政院發言人丁怡銘表示，目前規劃6月2日由行政院長蘇貞昌親自召開記者會，向外界說明完整的振興券使用及領取方法。

對於民眾是否支持政府對振興券的規劃，時代力量智庫公布最新民調，有64.3%民眾表示支持（包括25%非常支持、39.3%還算支持），有29.2%民眾不支持（包含13.8%不太支持、15.4非常不支持），另有6.5％無明確意見。

另外，針對「政府目前相關的紓困、振興措施能夠解決疫情所帶來的衝擊」，有62.9%民眾表示有信心（包括21.2非常有信心，41.7%還算有信心），有32.6%民眾沒信心（包含20%不太有信心，12.6%非常沒有信有），另有4.5%無明確意見。

該民調於5月25至26日，晚間6時30分至10時，以市話調查方式，針對戶籍在台灣年滿20歲民眾進行民調，抽樣方法採用分層比例隨機抽樣，共完成811分有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.44個百分點 ，並依最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。

▼時代力量針對振興券進行民調。（圖／時代力量提供）