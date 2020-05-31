棄藍投白！謝立功被柯文哲打動：民眾黨秘書長比較能發揮

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨主席柯文哲延攬前移民署長謝立功擔任黨秘書長，謝立功31日上午發聲明表示已接受柯文哲的邀約，即將擔任民眾黨的秘書長一職，並將主動退出國民黨。對此，謝立功下午受訪坦言，被柯文哲打動，也認為民眾黨秘書長這個位子比較能發揮。

謝立功指出，他認為此時是必須做抉擇的時刻，決定退出國民黨，投入民眾黨；台灣的民主政治，很需要政黨之間制衡，尤其是一黨獨大，這個黨又不懂得謙卑，讓反對聲音出不來，他強調不是為反對而反對，而是需要一個比較好的制衡機制。

謝立功說，有一些友人居中引薦，幾次跟柯文哲碰面過程中，「他所關心的事情以及想到台灣未來的發展，其實蠻打動我的」，民眾黨是新興政黨，沒有包袱，可是需要更多人才加入，他自認政務官、事務官、在學界、NPO、NGO都有涉入，希望用經驗幫助民眾黨，希望在未來兩次選舉，不要再讓一黨獨大。

▲謝立功。（圖／記者楊亞璇攝）

國民黨稍早透過新聞稿表示，謝立功曾經過黨重點培植，也提供多次表現的機會，不僅拔擢他擔任移民署署長，也提名他兩次代表參選基隆市長，謝立功的決定確實令人感到遺憾，國民黨將依照相關程序，於6月召開考紀委員會議時，依黨紀相關規定處理。

謝立功說，考紀會處理已經不在他的關心範圍，他已經把心路歷程做了描述，「在國民黨非常艱困的時候，我也打過這一仗」，但是他認為民主政治發展，未來應該還要更好，民眾黨可以扮演這樣的角色，希望更多人一起參與，讓政治生態更好。

媒體追問，國民黨無法制衡嗎？謝立功解釋，「在民眾黨秘書長位子，我相信是一個非常好的平台」，希望來結合所有，不一定是支持藍、不一定是支持綠，或者有些人對於藍綠有更多的期待，相信第三種聲音有一些空間。

被問到現在國民黨沒有希望嗎？謝立功說，「我也不能說國民黨沒有希望，只是我自己覺得到民眾黨這個位子，相信可以扮演的角色，應該比以前更能發揮」；他強調離下次選舉還有2年半的時間，所有政黨都可以公平競爭，反對黨要有合縱連橫機制、相互幫忙。談到與國民黨的關係，謝立功認為，「既競爭又合作」，何嘗不可合作多一點？但是選舉一定有競爭，所以大家就在公平基礎上一起努力。

對於自己是否參與2022基隆市長選舉？謝立功說，政黨秘書長工作一定跟選舉有關，主要工作不是這個，但不能排除，「沒有排除我選或不選」。至於有意角逐基隆市長的許效舜，謝說，他本來就認識許效舜，基隆很多好朋友各行各業都有傑出表現，許效舜在藝人圈人緣好，民眾黨不排除任何一個人才，都是未來談合作空間。

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