國民黨拋全民普發6千元現金　柯文哲：不要亂喊價

▲柯文哲。（資料照／記者張一中攝）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨團日前要求政府，追加1420億的預算，全民普發6千元現金。對此，台北市長柯文哲31日上午受訪直言，「作為在野黨，喊價也要合理，不要亂喊」。

對於北市議員王世堅批評振興券太花物力、人力？柯文哲表示，他有讓秘書長整理這次紓到的困難，台灣在資通訊基礎還是不好，從萬元之亂到現在，沒有建立電子身分證、財產，像是萬元紓困發現沒辦法審核，「1到4月收入區公所怎麼會知道？」，所以資訊要整合，「我們還沒有建立database」。

柯文哲強調，電子身分證、跟電子支付系統都建立，這哪是問題，錢按一按就近帳戶了，所以表示基礎建設還不夠。柯文哲舉例，酒店實聯制，「陳時中說規定的時候他還沒想好，我們被迫一個禮拜去做，做出來他才公布實聯制條件」，有理想要實現，沒那麼容易，台北通已經準備好幾年，基礎建設都準備好，才有辦法一個禮拜做出來。

至於消費券跟振興券哪個好？柯文哲說，這個要花時間講，「消費券有限時消費⋯上次消費券有發給我嗎？我都不不曉得」。針對國民黨主張全民要發6千現金。柯文哲指出，「作為在野黨，喊價也要合理，不要亂喊」。

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