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全場都哭了！白人下跪求黑人原諒　「揪心握手和解」破8萬分享

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休士頓白人向黑人下跪請求原諒。（圖／翻攝自臉書／Bill Barajas）

▲休士頓白人集結向同社區的黑人居民們下跪請求原諒。（圖／翻攝自臉書／Bill Barajas）

記者吳孟臻／綜合報導

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死，美國各地抗議活動不斷，但在一片警民暴力衝突中，還是有溫馨的畫面傳出。網友巴拉哈斯（Bill Barajas）在臉書分享2段影片，畫面顯示，一群白人在黑人們的面前下跪道歉，最終雙方緊握彼此的手，場面揪心，氣氛令人動容。

根據影片，事情發生在美國休士頓，他們同住在康尼之家社區（Cuney Homes），黑人群眾站在畫面的右側，左側跪著一群白人民眾，帶頭的紅白帽男因為多年來的種族歧視，乞求對方原諒。

影片出可看出，當時外面正下著傾盆大雨，一位黑人女子聽到對方的致歉更是淚如雨下，旁邊壯碩男子也不禁哽咽啜泣。

隨後原本站著的黑人群眾也跪了下來，雙方的代表握住對方的手，用真摯的言論表達團結與支持，祈求未來不再有類似事件發生。

截至目前為止，這影片在臉書獲得3.3萬讚，超過4370則留言，以及8.2萬次的分享，各項數據仍持續飆升。

除了巴拉哈斯分享的影片之外，也有其他暖心的新聞傳出，有警察看見痛哭的民眾，主動上前給予擁抱；佛羅里達州的員警單膝跪地以示團結，與抗議民眾一起祈禱；密西根一位警長在示威中喊話放下武器，鼓勵大家一起走，表示想讓活動成為一場有意義的遊行。

►推特瘋傳！　白人警擁抱痛哭黑人少年　整排警察「單膝跪」示威前線

►這裡沒有暴力！　佛州警察「單膝跪地」共同祈禱　拒絕警民衝突

►美警長「放下鎮暴武器」喊話：我們一起走！　示威者噴淚鼓掌…全場超守秩序

►防疫期間也要一樣美麗！

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