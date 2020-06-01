「白人警殺黑人」為何引發全美暴動？網點破憤怒關鍵：受害者都求饒了

▲明尼斯亞波利斯警員紹文用膝蓋壓頸佛洛伊德9分鐘致死，事後已被革職並逮捕。（圖／翻攝自推特／QasimRashid）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸9分鐘致死，在美國引發種族騷亂，各大城市出現抗議遊行，部分示威現場甚至發生暴力事件。一位網友好奇，為什麼此事件會引起美國社會這麼大反彈，PO上一出立即引起網友熱議，就有網友點出關美國民眾憤怒的關鍵。

一名網友在PTT八卦板上問卦，「為什麼警察誤殺黑人就這次最嚴重」，內文寫道，現在全美大暴動，「但警察誤殺黑人的事情也不是第一次（這次還不確定啦 不過影片看起來的確很暴力）」，而且之前的事件也沒有造成如此大的迴響，頂多吵個兩三天而已，「怎麼這次搞到大家都上街頭抗議」。

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PO文一曝光瞬間引起熱議，有網友提出引起民眾憤怒的關鍵點，「都乖乖配合還三個人壓制，還可以壓到死，太誇張」、「因為這已經明顯蓄意了」、「黑人完全沒反抗警察，感覺就是警察想找對象來欺負這樣」、「以前還可以掰理由，這次掰不出來，藉機洩憤而已」、「因為這次是刻意謀殺，受害者已經求饒了」、「誤殺個鬼啦！是謀殺」。

據了解，佛洛伊德的官方驗屍結果，死因是心臟病加上「體內可能含有毒物」，而非窒息而死，讓死者家屬以及民眾都無法接受。家屬聲稱，官方驗屍報告提到的死者健康狀況根本是「胡說八道」，決定自聘專家另行相驗。