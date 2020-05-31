快訊／NASA全程直播！SpaceX「飛龍號」升空19小時　成功對接國際太空站

記者柯沛辰／綜合報導

美國航太公司SpaceX順利發射「飛龍號」（Crew Dragon）太空船，將資深太空人班肯（Bob Behnken）與赫爾利（Douglas Hurley）送往國際太空站（ISS）。發射後19個小時，太空船成功入塢國際太空站，順利完成對接，成為太空探索一個重要的里程碑。

台灣時間5月31日凌晨3點22分，SpaceX發射「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，成功將載有2名太空人的「飛龍號」從美國本土發射升空，並在晚間10點16分順利對接國際太空站。

▲SpaceX成功發射獵鷹9號火箭，將飛龍號送上太空。（圖／NASA）

自太空梭2011年退役後，美國航太總署（NASA）睽違9年，再次展開太空飛行任務。發射這一天，美國總統川普甚至到佛州甘迺迪太空中心，成為繼尼克森、柯林頓之後，第三位親眼見證火箭發射的美國總統。

按照計劃，班肯、赫爾利2名太空人將於6月1日淩晨0點45分進入國際太空站，並在淩晨1點15分正式加入太空站隊伍，現場有一個歡迎儀式，他們將在國際太空站待上至少6個星期，最長不超過4個月。

▲美國總統川普到場見證，大讚美國再次創造了歷史。（圖／NASA）

這項計劃堪稱是NASA至今賦予民間企業最危險的任務，伴隨這次任務成功，不僅為美國太空探索迎來重要的歷史轉折點，也象徵民間企業參與太空開發的時代來臨。

據了解，這是載人航天系統最後一次重大測試，而這艘太空船被認為是有史以來最安全、最先進的航天系統之一，將為NASA未來探索月球、火星等太空任務奠定基礎。

▲飛龍號升空19小時後，順利對接國際太空站。（圖／NASA）