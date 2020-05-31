川普邀南韓參與G7「抗中」！青瓦臺「看報才知道」打臉：未收到通知

▲川普考慮邀請南韓參加9月的G7峰會。（圖／資料照／路透社）

記者羅翊宬／編譯

《路透社》、《法新社》等外媒報導，美國總統川普30日決議將G7峰會延至9月舉辦，且打算邀南韓、俄羅斯、澳洲、印度等非會員國赴會，期望能共同討論「中國的未來」。南韓青瓦臺對此表示，根本未事先收到川普的通知，直言該決策是川普單方面的決定，未來會就此部份和美國協商。

綜合韓媒報導，青瓦臺核心內部人士31日在春秋館向記者表示，目前政府仍在積極瞭解情況，對於川普的決定，青瓦臺根本就不知情，且美方並未事先商量，未來會就該部份和美方協議。

隨著「香港版國安法」通過，國際間的不安感與日倍增，然而德國總理梅克爾卻表示，歐盟和中國的合作符合「重大戰略意義」，會致力於與北京保持對話，隨後更婉拒川普出席6月G7峰會的提議，此舉讓川普大為光火，怒批G7峰會是「過時的組織」，無法為國際情勢發聲。

《韓聯社》分析，美國可能將在今年G7峰會發表關於中國大陸的議題，不排除屆時逼與會各國表態、選邊站；對於夾在美、中兩國間的南韓而言，加入峰會固然能增強在國際上的能見度、插手更多國際事務，但卻可能一舉觸怒習近平的敏感神經，讓原本逐漸緩和的韓中關係，再度跌落谷底。

其實南韓總統文在寅13日晚間曾和習近平通話，除大讚中國在防疫上取得明顯成效外，更力邀習近平年底前訪韓；而《韓聯社》援引青瓦臺發言人康珉碩（강민석）的書面報告透露，稱習近平在電話中允諾「年內訪韓的堅定意志絕不改變」。

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