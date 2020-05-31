川普制裁香港「實際影響有限」　港財政司長點出關鍵點

▲港版國安法引發美國反制。（圖／記者任以芳攝）

記者曾俊豪／綜合報導

針對美國總統川普取消香港特殊經貿待遇，香港財政司司長陳茂波31日回應，過去十年，美國在香港累計賺取近3000億美元的貿易順差，香港是美國最大貿易順差的單一經濟體，美國在香港的服務業也有著可觀的利益，特別是金融及專業服務等。他強調，「任何的限制措施，也同時損害著美國企業在香港的利益，雖然美國目前的舉動為市場帶來少許干擾，但暫時實際影響有限。」

陳茂波31日在財政司官網以「處變勿驚」為題，解讀「香港維護國家安全立法」的深遠意義以及香港國際金融中心地位的未來。

陳茂波提到，針對港版國安法，自己過去一週與金融界，特別像銀行及財富管理等代表見面時，不少客戶對這次立法的背景表示理解，並持正面看法，「認為經歷去年下半年的暴力衝擊，目前香港最需要的是治安和社會環境回復穩定，這是良好營商和生活環境的關鍵前提。」

針對香港金融市場穩定和匯率制度的變化，陳茂波在文章中指出，目前市場普遍關注兩方面，首先是港區國安法例對香港資金自由進出及聯繫匯率制度運作的影響，以及香港國際金融中心地位的未來。

這部分，陳茂波解釋，「可以肯定的說，這些都不受影響。」他引用《基本法》第112條，強調該法是莊嚴的憲制保障，也是香港國際金融中心地位的關鍵要素之一，「讓我再次明確指出，香港不會實施外匯管制，港幣可自由兌換，資金可自由進出。」

至於市場關注的第二點，則是美國取消香港特殊待遇。陳茂波回應，美國提出取消香港的優惠待遇，包括涉及關稅及高科技出口的範疇。不過，事實是每年香港製造並出口到美國的貨物，只佔本地製造業的不到2%，貨值佔本港總出口不到0.1%。

▲美國總統川普取消香港特殊經貿待遇。（圖／路透）



此外，高端敏感的設備和技術一向也不容易從美國進口，其他的技術或可在歐洲或日本等市場找到替代。他強調，「概括而言，雖然美國目前的舉動為市場帶來少許干擾，但暫時實際影響有限。」

儘管如此，陳茂波也提到，美國作為全球第一大經濟體，採取的任何措施都可能干擾部份市場環節的正常運作，港府不會掉以輕心，會密切留意，適當應對。

陳茂波強調，即使美國宣稱對香港作出制約手段，但他們在香港卻有著龐大的經濟及其他各種利益，「過去十年，美國在香港累計賺取了近3000億美元的貿易順差，香港是美國最大貿易順差的單一經濟體。香港也是美國第三大葡萄酒出口地，及第四大牛肉產品出口市場。」

加上美國在香港的服務業也有著可觀的利益，特別是金融及專業服務等，因此，陳茂波認為，任何的限制措施，也同時損害美國企業在香港的利益，文章最後，他特別提到粵港澳大灣區，認為可以更進一步擴大香港發展的空間。

▲香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）