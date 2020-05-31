川普取消香港特殊經貿待遇　胡錫進：中國已作最壞打算

▲大陸全國人大通過港版國安法草案。（圖／記者任以芳攝）

記者曾俊豪／綜合報導

針對美國總統川普取消香港特殊經貿待遇，大陸《環球時報》總編輯胡錫進31日發文指出，華府正在開啓更大的賭博，不過美國經濟的脂肪已經沒有過去厚，現在又因為新冠肺炎而咳嗽著，也因此，川普團隊手中的籌碼遠沒有他們對外「咋呼」（指：吆喝、炫耀）的那樣全面與充裕。他強調，「中國做好了最壞的準備，美國想往前折騰多遠，中方都將坦然奉陪。」

胡錫進表示，川普的記者會是一場充滿謊言的記者會，「因為他肆意捏造港區國安法給香港社會帶來的變化，妄言中國內地和香港從此一國一制，無視兩地從政治制度到治理體系和社會風貌的巨大差異。」

他形容，華府正在開啓更大的賭博，不過美國經濟的脂肪已經沒有過去厚，目前又因為新冠肺炎而咳嗽著，「川普團隊手中的籌碼遠沒有他們對外咋呼的那樣全面、充裕。」

▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／ETtoday資料圖）

胡錫進指出，美國用「脫鈎」來懲罰中國，這是一些美國精英很刺激的想法，「一刀兩斷的想象能夠滿足他們俯視中國的傲慢。然而實際情況是，美國只想在高科技等狹窄領域與中國脫鈎，美國產品他們巴不得往中國賣更多，最理想的狀態是，什麼地方與中國脫鈎和什麼地方與中國摽得更緊都由他們說了算。」

他表示，中國做好了最壞的準備，美國想往前折騰多遠，中方都將坦然奉陪，「因為按照特朗普總統宣佈的計劃折騰下去，華盛頓將很快站到香港絕大多數人利益的對立面，他們把香港社會與內地社會等同對待，自會幫著兩地公眾進一步團結起來，同仇敵愾。美國將徹底失去在香港社會享有的信任和好感，後者對它的態度必將改寫。」

胡錫進強調，「美國決打不蔫香港（註：打蔫形容萎靡不振），更壓不跨整個中國。說到底，華盛頓的大小王不就是對香港增加關稅、讓香港居民獲得赴美簽證更難些嗎？它們都會帶來問題，但往整個世界看，往香港的未來看，這些都是局部和臨時的曲折，它們決定不了香港的命運。」

▲香港民眾上街反「港版國安法」。（圖／路透）