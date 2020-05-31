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川普撤銷「特殊經貿」待遇　人民日報：對香港影響可控

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▲▼中共十三屆全國人大會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，通過「港版國安法」草案。（圖／路透）

▲中國十三屆全國人大會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，通過「港版國安法」草案。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

 中國人大常委會通過港區國安法之後，美國總統川普接連對香港議題發聲，甚至下令取消美國對香港的特殊貿易地位。對此，《人民日報》31日發表社論指出，單從美國在香港運營1400家公司、有283個地區總部和443個地區辦公室的現實來看，「政客們還要問問金主答不答應，即使美國真的取消香港特殊經貿待遇，對香港影響也可控。」

人民日報此篇社論以「香港國安立法，美國干擾也沒用」為題，當中提到，這兩天，美國民眾抗議種族歧視的怒火持續蔓延，美國新冠疫情病亡者超過10萬人，「可美國總統特朗普最忙的事，卻是對中國發『強力回應』，不忙自家救火、救命，插手別人家事，明顯是轉移話題的政治操弄。可惜這些伎倆嚇不倒中國人，也絕對改變不了香港國安立法的進程。」

▲▼川普在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，管控推特、臉書等社群媒體。（圖／路透）

▲美國總統川普取消香港特殊經貿待遇。（圖／路透）

文章提到，香港特殊經貿待遇的去留，不是某些政客嘴上說說就行。姑且不論香港是美國最大的貿易順差地區，「單從美國在香港運營1400家公司、有283個地區總部和443個地區辦公室的現實來看，政客們還要問問他們執政的『金主』答不答應。」

文章認為，即使美國真的取消香港特殊經貿待遇，對香港影響也可控，「香港能夠成為國際金融中心，是因為搭乘中國經濟成長的快車，是香港市民辛勤奮鬥而來的，絕不是哪個國家施捨的。損失當然會有，但相比港獨、黑暴肆虐的威脅，這些損失沒什麼大不了的。」

文章還點名「亂港勢力」，應該跟「洋主子」補補中華人民共和國歷史的課，「71年歷史，中國幾時怕過他國威脅要挾？今日之中國，是 狂風驟雨掀不翻的大海，捍衛國家安全，保護香港繁榮穩定，決心如磐石般堅定有力。」

▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

▲港版國安法通過，當地示威活動再起。（圖／路透社）

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