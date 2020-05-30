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《環時》：川普的制裁決定不了香港命運「只會是慢性自殺」

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▲ 川普美東時間29日召開記者會說明中國議題。（圖／路透）

▲川普重砲批評「港版國安法」，宣布展開制裁。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普29日批「港版國安法」令「一國兩制」變成「一國一制」，並宣布將取消對香港的特殊待遇。大陸官媒《環球時報》30日發表社評指出，美國的制裁會帶來問題，但從香港背靠祖國的大視角看，這些都是局部和臨時的曲折，「它們決定不了香港的命運。」

《環球時報》認為，川普的記者會是一個「充滿謊言的記者會」，肆意捏造涉港國安法給香港社會帶來的變化，妄言中國內地和香港從此「一國一制」，而無視兩地從政治制度到治理體系和社會風貌的巨大差異，「華盛頓正在開啟更大的賭博，不過美國經濟的脂肪已經沒有過去厚了，它又因為新冠肺炎而咳嗽著，川普團隊手中的籌碼遠沒有他們對外咋呼的那樣全面、充裕。」

▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

《環球時報》提到，他們注意到，川普宣布幾項對華打擊時，都是說將那麼做、開始那樣做，華盛頓到底往前走多遠，恐怕要算計美方自己的損失，「香港每年為美國貢獻幾百億美元貿易順差，那裡牽動著許多美國大公司的利益，另外，如果取消香港居民赴美的簽證便利，必遭報復，產生很多美國人跟著受損的連鎖反應。」

《環球時報》指出，中國做好了最壞的準備，美國想往前折騰多遠，中方都將坦然奉陪，按照川普宣布的計劃折騰下去，華盛頓將很快站到香港絕大多數人利益的對立面，「他們把香港社會與內地社會等同對待，自會幫著兩地公眾進一步團結起來，同仇敵愾，美國將徹底失去在香港社會享有的信任和好感，後者對它的態度必將改寫。」

▲香港特首林鄭月娥力挺「港版國安法」，要市民勿過度憂慮。（圖／路透）

▲▼香港特首林鄭月娥5月26日出席記者會，再度力挺設立「港版國安法」。（圖／路透）

《環球時報》認為，中美關係變糟，加上新冠疫情的衝擊，已在削弱中國家庭送孩子去美國留學的意願，美國如果把有吸引力的學校和專業向中國學生關閉，將大大降低中國社會對赴美留學含金量的評估，「那樣下去，將有大量孩子放棄赴美留學計劃，美國把『好專業』全捂起來，『差專業』敞開來多收中國學生，這樣魚和熊掌兼得的局面是白日做夢。」

《環球時報》指出，美國決打不蔫香港，更壓不垮整個中國，「說到底，華盛頓的大小王不就是對香港增加關稅、讓香港居民獲得赴美簽證更難些嗎？它們都會帶來問題，但往整個世界看，往香港的未來看，再從香港背靠祖國的大視角看，這些都是局部和臨時的曲折，它們決定不了香港的命運。」

《環球時報》強調，美國逆歷史潮流而動，這裡退出，那裡制裁，只會把自己折騰得越來越瘦，也越來越虛弱，「他們的這套極端玩法無異於一個超級大國的慢性自殺。」

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