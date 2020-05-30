香港律政司長：國安本不在港自治範圍　由中央立法「天公地道！」

▲香港律政司長鄭若驊。（圖／香港政府）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普29日批評「港版國安法」讓香港從「一國兩制」變成「一國一制」，並宣布取消香港的特殊待遇。對此，香港律政司司長鄭若驊表示，國家安全從來不屬香港的自治範圍，由中央來立法天公地道，「川普的說法非常錯誤，很多人只重『兩制』，忘了『一國』的重要性。」

「港版國安法」近日面臨許多質疑，鄭若驊30日在電台節目中指出，市民不必過度擔憂，因為法案上有明列，立法必須遵守「保障香港居民合法權益」的基本原則，「立法是為了維護國家安全與主權，作為一個中國人都應該支持。」

▼人大表決通過「港版國安法」草案。（圖／記者任以芳攝）

鄭若驊提到，川普關於香港變成「一國一制」的說法非常錯誤，國家安全從來不屬香港的自治範圍，由中央來立法是天公地道，合情、合理、合憲，「很多人只重『兩制』，忘了『一國』的重要性。」

鄭若驊還說，任何制裁措施，都只會造成雙輸的局面，美國與香港之間有300億美元的貿易順差，制裁香港對美國沒有好處，而且美國本身也有很多關於國家安全的法律，「國際法有關於不干預他國事務的條例，別的國家以手段或壓力影響別國主權範圍內的事，會構成干預他國內政，這在法律上不能接受。」

另外，「港版國安法」授權大陸在港設立國安機構，鄭若驊強調，執法工作主要由香港的執法機構處理，任何人來到香港都要遵守香港法律，就算是大陸的機構也要守法。

鄭若驊還說，相信「港版國安法」不會有追溯期，因一般刑法都沒有追溯期，但也不排出會有例外。