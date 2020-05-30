CNN總部遭示威者破壞…玻璃直接敲碎　女記者連線一半被射胡椒彈

▲CNN亞特蘭大總部周邊有警車燒起來。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國手無寸鐵的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警方執法過當，不幸喪命，此事引發全美輿論怒火，多州民眾發起示威。CNN位於亞特蘭大的總部遭到無端攻擊，另一方面，除了有記者一度被逮捕，還有記者在連線時被警方射胡椒彈，場面非常混亂。

Glass getting broken outside the main entrance to CNN's Atlanta headquarters; protesters cheer pic.twitter.com/EToiEj5Pom — Fernando Alfonso III (@fernalfonso) May 29, 2020

CNN附屬機構WAVE的記者魯斯特（Kaitlin Rust）29日晚間在肯塔基州路易維爾（Louisville）進行連線，結果遭到胡椒彈打中，過程中警察還拿槍對著她，讓她非常驚慌，「我不知道為什麼？我們站在線後面了。」來到亞特蘭大，CNN總部面臨攻擊，多輛停在現場的警車玻璃遭打破，示威者持續與警方對峙，此外，大樓的玻璃也被破壞。

Tyrannical, militarized police in Louisville shot NBC Louisville reporter Kaitlin Rust with pepper bullets.



: Christopher Bishop pic.twitter.com/NRuY0R4nax — EMPIRE TV (@TheEMPIRETV) May 30, 2020

此前，CNN非裔記者希門尼斯（Omar Jimenez）與團隊於29日清晨進行連線報導時，還一度被明尼蘇達州警方上銬帶走，隨後獲釋。佛洛伊德之死在本周引起多州抗議，46歲的他被拍到銬上手銬，當時白人警察用膝蓋狠壓他的脖子，他過世前曾求救「我不能呼吸了」。

明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）市長佛雷（Jacob Frey）已宣布宵禁令，29日晚間8時到隔日清晨6時，不得有民眾在街上駐足，本周末也會實施同樣的禁令。當時讓佛洛伊德（George Floyd）無法呼吸的員警肖萬（Derek Chauvin）稍早已被拘捕，被控三級謀殺罪與過失殺人。

▲示威民眾破壞CNN亞特蘭大總部。（圖／路透）



根據《紐約時報》，明尼阿波利斯市的示威群眾正抗議宵禁令。另一方面，路易維爾警局特別顧問哈拉迪（Jessie Halladay）則說，該市的抗議活動仍在升級；警方已逮捕一些涉嫌縱火的嫌犯。

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