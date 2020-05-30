董事長以身試藥！　陸媒：國產新冠「滅活疫苗」有望年底上市

▲大陸國藥集團進行新冠病毒滅活疫苗研發。（圖／取自國藥集團）

記者陳政錄／綜合報導

中國的新冠滅活疫苗有望今年底或明年初上市！據大陸國藥集團中國生物日前召開發布會表示，其新冠滅活疫苗臨床批件，現在均已進入二期臨床，目前2000多例臨床數據顯示，受試者產生的抗體已完全達到抵抗新冠病毒水準，新冠病毒抗體陽轉率達到了100%。

值得注意的是，為證明疫苗「安全、有效」，國藥集團黨委書記、董事長劉敬楨還說，包括他本人在內的國藥集團黨政主要負責人，以及志願者共180名已經帶頭接種了新冠滅活疫苗，透過志願​​者人體預測試表明，保護率100%；近期又有數百名國藥集團幹部員工自願接種，也都顯示疫苗安全有效。





▲國藥集團中國生物舉辦發布會。（圖／翻攝自澎湃新聞）

據了解，中國生物隸屬國藥集團旗下，是大陸歷史最久、規模最大的生物血液製品企業，自新冠肺炎疫情發生以來，研發全病毒滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、核酸疫苗和減毒流感病毒載體疫苗等五條技術路線，最後認為滅活疫苗工藝成熟標準可控，具有規模化生產和大規模使用的經驗條件。

在此之下，中國生物董事長楊曉明表示，「武漢生物製品研究所4月12日，北京生物製品研究所4月27日分別獲得國家藥監局新冠滅活疫苗臨床批件，現在均已進入二期臨床。」

楊曉明說，從目前為止獲得的數據看，該疫苗的安全性非常好，無任何受試者發生嚴重不良反應。

據《澎湃新聞》報導，該疫苗臨床試驗分為三期。臨床試驗方案採取年齡序貫、劑量序貫的雙序貫方式，臨床研究結束經藥監局技術審評，完成臨床現場核查、生產現場核查、中檢院質量复核、GMP認證方可上市。

目前，國藥集團的滅活疫苗正加速推進臨床研究，這一疫苗完成I至III期臨床直至上市，預計最快需要到今年底或明年初。

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