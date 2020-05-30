強推港版國安法！《經濟學人》：想告訴大家「誰才是老大」　露骨威脅台灣

▲「港版國安法」被中共視為止暴制亂、重振香港經濟的開端。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

「港版國安法」草案28日高票表決通過，對此《經濟學人》指出，這個舉措震懾的不僅是香港，更是威嚇對全世界進行更大範圍的清算，包括南中國海與台灣。

報導指出，北京咬準時機，選在全世界因新冠肺炎疫情焦頭爛額、大型抗爭行動因保持社交距離而難以施展的時刻，以較為安靜的手段強推「港版國安法」，告訴大家誰才是老大。

報導稱，中共的舉措還有另一層意義，「一國兩制」向來是中國對台灣推行的模型，意圖彰顯若兩岸統一，台灣即使回歸祖國懷抱也不會失去自由，「不過，中共在習近平領導之下，似乎對於繼續打啞謎失去耐性，開始露骨表明威脅。」

▲「港版國安法」28日由中國大陸全國人大審議通過。（圖／記者任以芳攝）

實際上，總統蔡英文的連任令中共領導層意識到和平統一的機會大減。大陸國務院總理李克強22日在全國人大發表《政府工作報告》時，提到「促進統一」而非過去的「促進和平統一」，此外在台灣周邊的軍事演習也加強了。國家主義分子也在網路上稱統一台灣。

此外南中國海也並不太平，報導認為，這一切事件的背後還有一個慘澹的背景，那就是中美關係惡化到幾十年來的低點，貿易、投資、科學合作各方面都受影響。北京希望阻擋香港的「顏色革命」，認為再怎麼操縱香港體制，顏色革命都可能使民主勢力得勢，「黨內高層斷定，如果損害香港的自由會損害經濟，那就這樣吧。」

▲部分市民走上街頭抗議港版國安法。（圖／路透）

報導指出，香港依舊是中國企業募集國際資金的重要地點，尤其中美關係惡化，中國企業在紐約募資越來越困難、越來越有風險，然而香港的GDP現在只相當於大陸的3%，遠不及1997年的18%，因為中方經濟體已成長為當年的15倍。中共領導層認為，跨國企業與銀行還是會繼續以香港為據點，光憑香港鄰近巨大的中國市場，這種想法應該沒錯。

▲蔡英文回應大陸通過「港版國安法」。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

在台灣議題上，中國面臨強力威嚇。根據美國法令，若台灣受到攻擊，美國可能會派兵援助，而中國可能出手試探的可能性越來越高，美國應該表明，這麼做極度危險，美國的盟友也應該大聲附和。在香港議題方面，能有的選擇就少多了，「美國－香港政策法」規定，美國每年都要審查香港在貿易與其他事務上，能否享受與中國不同待遇。

《經濟學人》認為，較好的做法是如同香港人權與民主法案中所提，對於侵犯香港人權的官員進行制裁。此外，英國應該讓數十萬擁有英國國民海外護照（BNO）的香港人取得完整居留權，如同總統蔡英文這週對香港人敞開台灣大門。